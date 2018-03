Le Maroc, un partenaire "stratégique" de l'Argentine en Afrique (Ministre argentin des AE)

Le Maroc est un partenaire "stratégique" de l'Argentine en Afrique, a souligné, vendredi à Rabat, le ministre argentin des affaires étrangères et du culte, Jorge Faurie, en visite dans le Royaume dans le cadre d'une tournée qui le conduira également en Tunisie.



"Cette visite vise à renforcer les liens entre les deux pays et qui font du Royaume un partenaire stratégique pour les intérêts de l'Argentine en Afrique", a déclaré le responsable argentin lors d'un point de presse tenu au terme d'une entrevue avec le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita.



Le chef de la diplomatie argentine, qui a mis en avant les évolutions opérées dans le Royaume ces dernières années, a mis en avant en ce sens la politique africaine et les initiatives du Roi Mohammed VI visant à élargir les relations du Maroc avec plusieurs pays africains.



"Nous attendons beaucoup de la relation avec le Maroc car le Royaume est un acteur très dynamique et très visionnaire sur la relation avec les pays africains", a-t-il dit, ajoutant que la "relation avec le Maroc peut nous aider à être plus présents dans différents pays en Afrique".



L'Argentine peut tirer profit de l'expérience du Maroc dans ce domaine, a ajouté le responsable argentin, soulignant que "non seulement l'Argentine, mais aussi les pays du Mercosur veulent développer et élargir leurs relations avec le Maroc".



Il a en outre relevé que les deux pays entretiennent des relations diplomatiques de près de 60 ans et que Rabat et Buenos Aires partagent un dialogue "très franc et concordant" sur nombre de questions d'ordre bilatéral et international, insistant toutefois sur l'importance de déployer davantage d'efforts dans le domaine économique pour aller de l'avant dans cette relation.



Pour sa part, M. Bourita a qualifié de "stables, positifs et fructueux" les liens entre les deux pays, soulignant que l'Argentine est un "partenaire fiable" du Maroc.



Selon le ministre, les discussions avec M. Faurie ont permis de confirmer ce constat, notant que Rabat et Buenos Aires disposent du contexte politique favorable, des bases juridiques suffisantes et des instruments nécessaires pour avancer dans cette relation et que les deux pays sont appelés à renforcer le contenu, particulièrement économique de cette relation.



Les deux parties se sont mises d'accord sur des propositions concrètes pour renforcer les échanges commerciaux bilatéraux et identifier les actions de coopération économique mutuellement bénéfique, a ajouté le ministre, relevant que le Maroc est dans une orientation de diversification de ses partenariats conformément aux instructions du Roi et s'ouvre sur de nouveaux espaces économiques et géopolitiques.



Le Royaume vient aussi de renforcer sa relation avec l'ASEAN et est disposé à raffermir ses liens avec le Marché commun du sud (MERCOSUR), a-t-il dit, ajoutant que pour le Maroc, l'Argentine est "une plateforme crédible" pour se déployer en Amérique du sud dans le cadre de cette orientation de diversification des partenariats et dans le cadre de sa politique étrangère.



La rencontre a été aussi l'occasion d'examiner les moyens à même de coordonner les actions aux niveau multilatéral et international, a fait savoir M. Bourita, notant que les deux pays partagent les points en commun sur nombre de questions régionales et internationales.