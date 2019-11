Le Maroc, un partenaire stratégique dans la Méditerranée et une porte sur l'Afrique (ministre italien des AE)

Le Maroc est un pays stable, un partenaire stratégique dans la région méditerranéenne et une porte sur le continent africain, a souligné, vendredi à Rabat, le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, exprimant la volonté de son pays à développer davantage sa coopération avec le Royaume.



M. Di Maio, qui a eu des entretiens avec le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a salué les efforts de développement déployés par le Royaume, les expériences qu'il a accumulés dans plusieurs domaines, ainsi que les progrès réalisés en matière d'énergies renouvelables et d'autres secteurs de développement majeurs, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.



Le ministre italien a exprimé la disposition de son pays à coopérer avec le Maroc en participant à des investissements dans des projets liés aux technologies modernes, à l'innovation et à la recherche scientifique universitaire, rapporte le communiqué.



Il s'est également félicité du rôle important du Maroc dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et sa contribution à garantir la stabilité de la région.



Pour sa part, M. El Otmani a affirmé que la visite de travail au Maroc du ministre italien des Affaires étrangères à la tête d'une délégation importante, revêt une importance particulière et contribuera à consolider les relations de coopération entre les deux pays et à faire converger les points de vue sur des questions prioritaires.



Le Chef du gouvernement a mis l'accent, dans ce sens, sur la nécessité d’œuvrer ensemble en vue de faire face aux différents défis de la mondialisation, relevant "l'amélioration des relations économiques maroco-italiennes" qui doivent être renforcées davantage dans le futur en raison de "leurs répercussions positives sur les deux pays".



Il a ensuite évoqué le potentiel offert part le Maroc à ses partenaires, rappelant le vif intérêt qu'accorde le Royaume à la stabilité de la région méditerranéenne et à la coopération privilégiée avec les pays africains, pour assurer leur stabilité et les aider à surmonter les défis engendrés par les violences et le terrorisme et ce, à travers une approche de développement efficace.



Selon le communiqué, les deux parties ont passé en revue les divers aspects des relations maroco-italiennes qui reflètent les liens historiques tissés entre les deux pays et l'intérêt commun de renforcer la coopération notamment dans les domaines politique, économique et de développement.



Ils ont également abordé un certain nombre de sujets communs relatifs à la stabilité de la région, mettant en avant le point commun entre le Maroc et l'Italie qui refusent l'ingérence dans les affaires intérieures de pays connaissant des conflits ou des tensions.



À cet égard, les points de vue des deux parties étaient identiques concernant la situation en Libye, soulignant l'option d'un règlement politique du dossier, d'après la même source.



Ces entretiens ont connu la présence notamment de l'ambassadeur d'Italie à Rabat.