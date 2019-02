Le Maroc, un partenaire stratégique à la porte de l’Europe et de l’Afrique (ministre australien du Commerce)

Le Maroc représente un partenaire stratégique avec une position distinguée à la porte de l'Europe et de l'Afrique subsaharienne, a relevé, mercredi à Adélaïde (sud de l'Australie), le ministre australien du Commerce, M. Simon Birmingham.



"Nous reconnaissons l'importance stratégique du Maroc en tant que porte et pont entre l’Europe et l’Afrique, ainsi qu’en tant que leader au niveau du continent", a indiqué M. Birmingham dans une déclaration à la MAP en marge de la visite d'une délégation marocaine présidée par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Aziz Akhannouch.



"Ces atouts constituent de solides bases pour un engagement stratégique et une coopération active dans de nombreux domaines, notamment les secteurs économiques", a relevé le ministre, qui s'est rendu au Maroc l'année dernière.



"L’Australie est ravie et engagée à tirer profit des progrès considérables enregistrés dans les relations bilatérales au cours des dernières années, notamment l’ouverture en 2017 de notre ambassade à Rabat, ce qui reflète l'excellence de nos relations et l’énorme potentiel de coopération existant", s'est félicité M. Birmingham.



Faisant savoir qu'il existe une "grande complémentarité" en matière de compétences et de savoir-faire que les deux pays peuvent échanger, le responsable a noté que ces opportunités "ne concernent pas seulement les échanges commerciaux, mais peuvent faire de nos deux pays un vrai catalyseur pour une coopération plus poussée dans nos régions respectives".



Et d'ajouter que la visite de la délégation marocaine constitue une occasion propice pour explorer de nouvelles voies de coopération, notamment en relation avec l’agriculture, la gestion des ressources en eau, la préservation de l’environnement, les technologies énergétiques et d’autres domaines dans lesquels les deux pays peuvent partager beaucoup de choses.



Par ailleurs, la délégation marocaine a effectué, à Adélaïde, des visites de terrain aux fermes Sundrop Farms, des cultures de tomates en terres arides grâce à l'énergie solaire et le dessalement de l'eau de mer, avant de se rendre à une unité de dessalement de l'eau de mer.



De nombreuses rencontres B2B et de networking entre les professionnels marocains et leurs homologues australiens ont été également programmées par la même occasion.



Lors de cette visite, M. Akhannouch est accompagné d’une importante délégation composée notamment du président de la fédération des chambres de commerce, des présidents des chambres d’agriculture et des pêches maritimes, des professionnels des deux secteurs et de responsables des départements de l’agriculture et de la pêche maritime.