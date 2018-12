Le Maroc, un partenaire fiable pour atteindre l’objectif d’une migration réglementée à l’échelle mondiale (Berlin)

Le Maroc est un partenaire fiable pour atteindre l’objectif d’une migration réglementée à l’échelle mondiale, souligne, vendredi, le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.



«Avec le soutien du gouvernement allemand notamment, le Maroc œuvre pour instaurer une politique de migration et de l’asile conforme aux normes internationales. Le pays est par ailleurs un partenaire fiable pour atteindre l’objectif d’une migration réglementée à l’échelle mondiale », souligne le ministère allemand dans un communiqué rendu public sur son site internet à l’issue de la rencontre qui a eu lieu, jeudi à Berlin, entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita et son homologue allemand Heiko Maas.



Le communiqué rappelle que l’Allemagne et le Maroc se partagent depuis 2017 la présidence du Forum mondial sur la migration et le développement qui aura lieu début décembre à Marrakech. Il rappelle également que le Maroc accueillera les 10 et 11 décembre le sommet consacré à l’adoption du Pacte mondial sur les migrations.



Évoquant les entretiens entre les deux ministres, la même source note qu’il a été question «d’intensifier encore à l’avenir les relations politiques constructives entre l’Allemagne et le Maroc ».



Les deux ministres se sont concertés étroitement au sujet des migrations et se sont penchés en particulier sur les réformes politiques et économiques au Maroc, ainsi que sur la coopération au développement, relève le communiqué, précisant que les axes prioritaires de la coopération au développement germano-marocaine sont le développement économique durable, les énergies renouvelables et l’approvisionnement en eau.



Lors des consultations intergouvernementales en octobre dernier, Berlin a assuré Rabat d’un soutien à hauteur de 151,7 millions d’euros, ajoute la même source.



S’agissant, par ailleurs, de la question du sahara, le communiqué précise que l’Allemagne "soutient expressément" les efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, l’ancien président fédéral Horst Köhler.