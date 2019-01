Le Maroc, un partenaire exemplaire pour l’Irlande (responsable irlandais)

Le Maroc dispose de tous les atouts pour devenir un partenaire économique exemplaire pour l'Irlande, a indiqué, mardi à Rabat, le président de la Chambre des députés irlandaise, Seán Ó Fearghaíl, en visite dans le Royaume.



Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des Représentants, Habib El Malki, M. Ó Fearghaíl souligné que son pays ambitionne de s’ouvrir sur de nouveaux partenaires économiques notamment en Afrique, faisant observer que sa visite au Maroc s’inscrit dans cet objectif.



Il s’est, par ailleurs, félicité de la qualité des relations maroco-irlandaises, mettant en avant les potentialités dont dispose l’Irlande et qu’elle souhaite partager avec le Maroc, notamment dans les domaines du tourisme, de l’agriculture, des investissements en vue de renforcer les relations entre les deux pays dans les différents domaines d’intérêt commun.



Pour sa part, M. El Malki a mis en avant l’importance de la visite de travail du responsable irlandais dans le renforcement des relations diplomatiques et commerciales entre les deux pays, relevant avoir évoqué avec le responsable irlandais différents sujets se rapportant notamment au volet économique, à la lutte contre les changements climatiques et à la problématique de la migration.