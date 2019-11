Le Maroc, "un partenaire de référence" pour l'Italie dans la région méditerranéenne (Luigi Di Maio)

Le Maroc est "un partenaire de référence" pour l'Italie dans la région méditerranéenne, a affirmé mercredi à Rome le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio.



Présentant les grandes lignes de la politique extérieure de l'Italie devant la commission des affaires étrangères à la Chambre des députés et au Sénat, M. Di Maio a relevé que le Maroc constitue "un portail d'une grande importance stratégique sur l'Afrique".



Evoquant sa visite début novembre au Maroc, il a indiqué que l'un des résultats de cette visite était la création d'un groupe de travail mixte maroco-italien pour l'examen des questions de la migration.



Pour rappel, la visite au Maroc du chef de la diplomatie italienne a été marquée par la signature d'une déclaration établissant un Partenariat stratégique multidimensionnel entre le Maroc et l'Italie construit sur la conscience commune que « les deux parties constituent l’une pour l’autre des partenaires clés dans la gestion des défis régionaux et internationaux".



Dans cette déclaration, l’Italie et le Maroc ont exprimé leur détermination "à agir conjointement pour préserver et consolider le niveau atteint des relations, étant convaincus que le développement des relations bilatérales répond aux intérêts des deux pays et contribue au progrès et à la prospérité des deux peuples, et s’engagent à donner un nouvel élan au dialogue politique dans toutes ses dimensions en vue de répondre aux besoins de stabilité et de paix régionale et internationale".



Le partenariat stratégique mis en place entre le Maroc et l’Italie vise également à "entretenir un dialogue permanent et approfondi sur tous les secteurs d'intérêt commun, assurer la coordination sur les questions internationales et régionales liées à l'Afrique et à la Méditerranée élargie - à commencer par le dossier libyen - et renforcer la relation privilégiée entre le Maroc et l’UE et lui donner un contenu de plus en plus ambitieux".