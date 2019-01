Le Maroc, un partenaire crédible et sérieux pour le Sultanat d'Oman (Bourita)

Co-présidant les travaux de la 5ème commission mixte maroco-omanaise, avec son homologue omanais, Youssef Bin Alawi, M. Bourita a indiqué que les échanges commerciaux bilatéraux se sont hissés de 157 pc ces cinq dernières années, passant de 207 millions dirhams à 532 MDH.



Il a également rappelé le lancement, en juillet dernier, d'une ligne aérienne directe entre Mascate et Casablanca, espérant que les flux commerciaux et touristiques entre les deux pays deviennent plus fluides à la faveur de cette initiative.



En effet, a poursuivi le ministre, la distance qui sépare les deux pays n'a pas freiné la communication entre les deux peuples marocain et omanais, indiquant que pas moins de 181 étudiants omanais poursuivent leurs études dans les universités et instituts marocains, lesquels, a-t-il souligné, contribueront dans l'avenir au progrès et au développement que connaît le Sultanat d'Oman et permettront de jeter des jalons de compréhension, de rapprochement et de coopération entre le Maroc et le Sultanat d'Oman.



Après avoir enregistré qu'environ 4500 Marocains sont établis au Sultanat d'Oman, il a relevé que le Maroc suit avec considération la politique menée par le Sultanat, sous le leadership éclairé du Sultan Kabous Ben Said, basée sur la clairvoyance, le respect de la souveraineté des Etats et leur intégrité territoriale et la promotion du dialogue et des options pacifiques pour le règlement des crises et conflits.



Selon M. Bourita, la réunion de la commission mixte Maroc-Sultantat d'Oman est porteuse d'un message fort, soulignant la détermination du Maroc à renforcer l'action de cette commission pour qu'elle devienne un "mécanisme majeur pour la prospection de nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans les domaines économique, technique, culturel et social et la cristallisation d'idées novatrices à même de donner une nouvelle impulsion à cette coopération".



Il s'est également félicité de la tenue régulière de la commission de concertation politique entre les deux pays depuis sa création le 12 juin 2006, laquelle a démontré son importance et efficacité en ce qui concerne le dialogue et la coordination sur les différentes questions bilatérales, régionales et internationales.



M. Bourita avait été reçu auparavant par Son altesse Fahd Ben Mahmoud Al Said, vice-premier ministre du conseil des ministres et Soltan Ben Mohamed Noemani, ministre du cabinet du Sultan.



Créée en 1995, la Commission mixte maroco-omanaise était présidée par des ministres de départements techniques. Il s'agit de sa première réunion sous la présidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays.



La Commission avait tenu sa dernière session, en décembre 2010, sous la présidence du ministre marocain de l'Emploi et de la formation et son homologue omanais.