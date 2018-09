Le Maroc, un partenaire clé en matière de développement en Afrique (délégation américaine)

Une délégation d'anciens Congressmen américains membres de l'"US association of former members of Congress" (USAFMC) a souligné, vendredi à Dakhla, que le Maroc, porte d'entrée vers l’Afrique, demeure un partenaire clé en matière de développement dans le continent.



"Le Royaume, considéré comme étant un pont vers l’Afrique et l’Océan atlantique, représente un partenaire incontournable en matière de développement et de modernisation du continent", a indiqué la délégation lors d’un point de presse, tenu à l’issue d’une rencontre avec des élus et ONG de la région de Dakhla-Oued Eddahab.



Il s’agit là d’une concrétisation de la vision du Roi Mohammed VI dans le domaine du développement partagé avec l’Afrique, ont fait observer les membres de la délégation, en visite de travail dans le Royaume (du 09 au 15 septembre) dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération maroco-américaines.



A cet égard, ils ont mis l’accent sur la nécessité de soutenir le Royaume dans ses orientations économiques et son processus de développement, ainsi que dans ses efforts visant à donner une forte impulsion au progrès du continent africain.



En outre, les anciens Congressmen ont fait remarquer que les rencontres tenues avec un nombre de politiques et d’hommes d’affaires marocains ont été l’occasion de s’informer des grandes opportunités d’investissement au Maroc, un pays qui a su renforcer sa présence économique en Afrique.



A ce propos, ils ont dit avoir évoqué les perspectives du partenariat entre le Maroc et les Etats-Unis dans les secteurs économique et commercial, ainsi que les efforts déployés en vue de booster l’investissement dans le Royaume.



La délégation a affirmé avoir constaté "une évolution positive et un grand optimisme", et ce grâce à la vision royale pour la promotion des atouts économiques du pays.



S’inscrivant dans le cadre de la consolidation des relations historiques liant les deux pays, ce déplacement a pour objectif de promouvoir la coopération bilatérale pour englober des secteurs divers, ont noté les anciens Congressmen.



Ils se sont félicités également des efforts consentis par le Maroc en matière d’échange d’information et de lutte contre le terrorisme, tout en soulignant que le Royaume, "pays de paix, de sécurité, de tolérance et de cohabitation des cultures", occupe une place de choix au niveau du monde islamique.