Le Maroc, "un modèle" civilisationnel de cohabitation sociale et du vivre-ensemble, selon Miguel Moratinos

Le Maroc constitue "un modèle" civilisationnel de cohabitation sociale et du vivre-ensemble, a souligné, mardi à Rabat, l'ancien ministre espagnol des affaires étrangères, Miguel Angel Moratinos.



"Le Maroc a toujours été une nation respectueuse de l'alliance des civilisations, et une terre de cohabitation entre les différentes cultures et religions qui ont contribué de manière effective à la richesse et aux atouts du pays", a déclaré M. Moratinos, qui intervenait lors d'une conférence organisée par l'association Ribat Al Fath pour le développement durable, sous le thème "L'alliance des civilisations pour un monde solidaire".



L'intérêt porté par le Royaume à la question des alliances l'a immunisé contre le fanatisme, l’extrémisme et la division, a soutenu M. Moratinos, relevant que le Maroc et l'Espagne reflètent un bel exemple d’alliance des civilisations et de coexistence entre les peuples dans un contexte "où foisonnement les doctrines et divergent les idées et points de vue entrainant guerres et conflits".



Il a de même rappelé l'importance de la culture comme la raison d’être des valeurs civilisationnelles et du dialogue et qui débouchent naturellement sur l'alliance voulue et recherchée par l'ensemble des pays formant la communauté internationale, appelant à faire prévaloir le culturel et le faire triompher aux dépends des relations financières et d'intérêts.



L'ancien chef de la diplomatie espagnole a considéré le Maroc comme l'un des rares pays ayant érigé la culture de la diversité et du vivre-ensemble au premier rang, faisant remarquer que le culturel a aussi un rôle à jouer dans le rassemblement des peuples et la lutte notamment contre le terrorisme et le chocs des civilisations.



Pour sa part, le Président de l'Association Ribat Al Fath, Abdelkrim Bennani, a souligné que cette manifestation vise à faire connaître la culture marocaine et ses dimensions sociale, économique et intellectuelle, notant que l'organisation de cette conférence ambitionne de cerner cette problématique pour mieux agir et joindre les efforts multidimensionnels déployés pour la promotion de la culture de la paix et du dialogue dans la région et l'ensemble des pays du monde.



Il s'est dit heureux de la présence de M. Moratinos qui accorde un intérêt particulier à la consolidation des relations maroco-espagnoles, notamment sur le plan culturel.



Cette conférence, qui s'est tenue à la bibliothèque nationale en présence de M. André Azoulay, Conseiller du Roi et de l’Ambassadeur du Royaume d’Espagne au Maroc, Ricardo Díez-Hochleitner, s'inscrit dans le cadre de la 2ème édition du festival "Florilège culturel".