Le Maroc, un leader au niveau africain en matière des droits de l'Homme (présidente de la CADHP)

Le Maroc est un leader au niveau africain en matière des droits de l'Homme, a affirmé mardi à Rabat, la présidente de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP) de l’Union africaine (UA), Soyata Maiga.



Lors d'un entretien à Rabat avec le président de la Chambre des représentants Habib El Malki, la responsable africaine, en visite au Maroc à la tête d’une importante délégation, a mis l’accent sur les progrès qualitatifs réalisés par le Maroc en matière de promotion des droits de l'Homme.



Citée dans un communiqué de la Chambre des représentants parvenu mardi à la MAP, Mme Maiga a émis le souhait de voir l’Afrique bénéficier de l’expérience marocaine accumulée en matière des droits de l'Homme et tirer profit de son succès en termes de développement et de préservation de ses spécificités culturelles et civilisationnelles.



Les membres de la délégation ont, de leur côté, met en exergue dans leurs interventions respectives l'importance de la ratification par le parlement marocain de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, soulignant que la participation du Maroc à la CADHP constitue une valeur ajoutée qui contribuera à la promotion des droits de l'Homme en Afrique, note le communiqué.



De même, les membres de la délégation ont été unanimes à souligner que le Royaume du Maroc contribue amplement aux efforts de consolidation et de défense de la culture des droits de l'Homme dans le continent africain, tout en appréciant l’action du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et son indépendance.



Au cours de cette entrevue, le président de la Chambre des représentants a mis l’accent sur l'évolution de la situation des droits de l'Homme au Maroc, avec en particulier le rôle de l’Instance Équité et Réconciliation (IER) et du CNDH, en tant qu'institution constitutionnelle indépendante traitant des questions relatives aux droits de l'Homme. .



La Constitution du Royaume de 2011 a réalisé d'énormes progrès dans le processus de la séparation des pouvoirs et la consécration de l’édifice démocratique, a indiqué M. El Malki



De même, il a passé en revue les contours de la politique adoptée par le Maroc pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme, assurant que le Maroc "s’attaque même aux fondements de l’idéologie extrémiste". Il a, dans ce sens, rappelé les efforts de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que Commandeur des croyants, en faveur de la diffusion de l'islam tolérant et modéré, rejetant la violence et l'extrémisme.



Par ailleurs, il a évoqué la politique humaniste engagée par le Royaume en matière d'immigration et d'immigrants, dont la plupart sont originaires de l'Afrique subsaharienne.