Le Maroc un allié essentiel pour le Portugal (MAE portugais)

Lors d'entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, en visite de travail au Portugal, le chef de la diplomatie portugaise a mis en avant les relations distinguées entre les deux pays et la coopération étroite dans de nombreuses questions, notamment la migration, confirmant la participation d'une délégation de haut niveau à la Conférence des Nations unies sur la Migration prévue à Marrakech, en décembre prochain.



Selon un communiqué de la Chambre des représentants, M. Santos Silva a relevé que les deux pays ont conclu plusieurs accords bilatéraux sur la sécurité, l'énergie et le partenariat économique, ajoutant que le Maroc est le deuxième partenaire du Portugal sur le continent africain, avec des investissements communs.



S'agissant du Sahara marocain, M. Santos Silva a affirmé que le Portugal encourage les efforts des Nations unies pour trouver une résolution négociée à ce conflit.



De son côté, M. El Malki a mis en avant la signature du mémorandum d'entente avec le président de l'Assemblée de la République du Portugal, qui contribuera en particulier à renforcer le rôle des deux groupes d'amitié dans le dialogue et l'échange des vues, afin de rapprocher les deux pays.



Il a également appelé à renforcer davantage les institutions culturelles et linguistiques portugaises au Maroc, exprimant la volonté du Royaume de rejoindre les pays lusophones vu qu'il partage avec eux une partie importante de sa mémoire et de ses valeurs.



Concernant la question de la migration, il a fait savoir que le Maroc a entrepris des mesures "très courageuses", surmontant de grands défis à cet égard, notamment en ce qui concerne la régularisation des migrants, notant l'importance de la contribution de la région à ces efforts.



M. El Malki a aussi mis en lumière le rôle du Maroc dans la lutte contre le terrorisme, basée sur le suivi et la coopération avec de nombreux pays.