Le Maroc traduit en actes son engagement en faveur de la protection des droits de l’Homme (ministre)

Le Maroc traduit en actes son engagement à faire de la protection et de la promotion des droits de l'Homme un choix stratégique, a affirmé mardi à Genève le ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme, Mustapha Ramid.



S'exprimant lors du segment de Haut de niveau de la 37e session du Conseil des droits de l'Homme (CDH), M. Ramid a souligné que l'année 2017 a été marquée par le transfert des attributions du ministère public au Parquet général près la Cour de cassation, conformément à la Constitution de 2011.



Il a été également procédé à l'installation des membres du Conseil de la magistrature ainsi que ceux de la Cour constitutionnelle, ce qui permettra de promouvoir le rôle de la justice dans la protection des libertés et des droits de l'Homme, a ajouté le ministre.



Il a également rappelé l'activation d'autres dispositions constitutionnelles, particulièrement l'adoption de la loi relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), appelé à abriter les mécanismes nationaux liés à la lutte contre la torture et à la protection des personnes en situation de handicap, en plus du mécanisme de recours en faveur des enfants.



A cela s'ajoute, a-t-il dit, l'adoption de la loi relative à l'Instance sur la parité et à la lutte contre toutes les formes de discrimination, mais aussi la loi sur le Conseil consultatif de la famille et de l'enfance et la loi sur le Conseil consultatif pour la jeunesse et l'action associative.