Le Maroc souligne au Caire l'importance d'impliquer les collectivités locales et les régions dans l'action africaine commune

S’exprimant lors d’une réunion de la commission des délégués permanents à l’Union Africaine (UA), M. Mohammed Arrouchi, ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’UA et de la CEA (Commission économique pour l’Afrique), a mis l’accent sur le rôle important que jouent les collectivités locales et les régions dans la mise en œuvre des projets déclinés par l’UA, notant que ce rôle est en phase avec la vision du Roi Mohammed VI pour l'action africaine commune qui accorde à la stabilité, la sécurité et au développement de l’Afrique une place de choix.



Cet appel lancé par le Royaume a été hautement salué par les Etats membres à l’UA, selon M. Arrouchi qui a souligné que cette réunion, tenue dans le cadre des préparatifs au prochain sommet de l'UA au Niger, a été une occasion pour échanger les points de vue et les idées sur les moyens de renforcer la coordination triangulaire entre les Etats, les collectivités locales et les différentes instances de l’UA.



Dans ce sens, le diplomate marocain a appelé à passer de la coordination au sein des mécanismes de l’UA à la mise en oeuvre, sur le terrain, des projets au profit des populations, rappelant au passage les différentes visites effectuées par le Roi dans plusieurs pays africains et qui ont été marquées par le lancement de projets et d'initiatives concrètes dans des domaines essentiels tels que la santé, l'éducation, l'emploi et l'élimination des disparités.



Il a relevé, sous cette rubrique, que le Royaume, qui a accumulé une expérience avérée dans le domaine de la gestion du territoire et de la déconcentration administrative, est prêt à partager ces acquis avec les pays du continent, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, prônée par le Roi.



Et de noter que la participation des collectivités et des régions dans la mise en œuvre des décisions et des visions au sein des différentes instances de l’UA est de nature à contribuer au renforcement de la crédibilité et de l’efficacité de l’organisation panafricaine.