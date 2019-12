Le Maroc, seul pays africain au salon mondial de l’électronique au "CES Vegas 2020"

Pour la troisième année consécutive, le Maroc sera représenté au Consumer Electronics Show de Las Vegas ,prévu du 7 au 10 Janvier 2020. À la suite d’une sélection compétitive, ce sont 9 startups marocaines qui auront la chance de présenter leurs solutions innovantes à l’un des plus grands évènements technologiques au monde.



Soutenues par le CE3M (Cluster Electronique, Mécatronique et Mécanique du Maroc), le Cluster AMC (Aerospace Moroccan Cluster) et le Consulat général des Etats Unis à Casablanca, les startups ambassadrices du savoir-faire marocain bénéficieront d’un stand d’exposition au sein du prestigieux espace Eureka Park, d’une série de rendez-vous d’affaire B to B, ainsi que d’une prise en charge et d’un accompagnement personnalisé tout au long du salon.



Pour Said Benahajjou, président du CE3M et co-initiateur du projet, 'le CES Las Vegas est un salon auquel nous participons pour la troisième fois. Nous accompagnons une dizaine de startups qui proposent des projets très innovants".



Maria El Filali, co-initiatrice du projet et directrice du Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS) a pour sa part rappelé aux participants que "l’événement est un projet de vie. En plus d’être des chefs d’entreprises, vous serez des ambassadeurs de l’entrepreneuriat marocain et africain".



Participation à l’International Visitor Leadership Program



La participation de cette année est d’autant plus enrichissante car après la conclusion du CES, les 9 startuppers entameront un voyage d’étude sur l’écosystème entrepreneurial des Etats-Unis. Ce voyage est organisé dans le cadre du International Visitor Leadership Program (IVLP), un programme d’échange professionnel financé par le Département d’Etat américain.



Pendant 6 jours, les startuppers iront à la rencontre de plusieurs entreprises privées, institutions d’enseignement supérieur, et agences gouvernementales à Huntsville, Alabama et à Los Angeles, Californie. Le but sera de se familiariser avec les pratiques et politiques qui contribuent à un environnement propice à la création d’entreprises dans le domaine de la technologie et de l’aéronautique.



«Nous avons la conviction que l'entrepreneuriat peut être un puissant moteur de croissance économique et de création d'emplois. C’est pour cette raison que la Mission diplomatique américaine au Maroc soutient les entrepreneurs au Maroc. Nous souhaitons qu’à travers leur participation au CES et au programme IVLP, les startuppers reviendront avec des idées innovantes qu’ils pourront appliquer ici au Maroc. Nous souhaitons également qu’ils transmettront la passion de l’entreprenariat à d’autres jeunes marocains, » a souligné Jennifer Rasamimanana, Consul Général des Etats-Unis à Casablanca.



En préparation au CES, les startuppers ont bénéficié, le 12 décembre 2019 à Dar America, d’un workshop où ils ont pu pratiquer leurs pitch, l’outil le plus important pour convaincre les clients, les fonds d’investissement, et les partenaires potentiels lors du CES.



La 3ème participation officielle du Maroc au CES est organisée par le CE3M en partenariat avec l’AMC, et avec le soutien du Groupement Industriel Marocain de l’Aéronautique et Spatial (GIMAS), du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, de l’AMDIE, de l’Ambassade des Etats Unies à Rabat et du Consulat des Etats Unies à Casablanca.



Pour rappel, le CES est le lieu de rendez-vous incontournable pour les acteurs mondiaux des technologies grand public. Rassemblant plus de 180 000 professionnels de l’industrie 155 pays représentés, il est la plateforme où les TPE, PME, grandes entreprises, et les entrepreneurs du monde entier se réunissent, depuis 50 ans, pour définir les technologies, produits et services qui aideront à répondre aux besoins les plus critiques.