Le Maroc sera l'invité d’Honneur de la Foire du Livre de Bruxelles 2020

Le Maroc apportera une grande richesse à la programmation 2020 de la Foire du Livre de Bruxelles, ont souligné, dimanche, les organisateurs en annonçant la prochaine édition de ce rendez vous international d’envergure.



«La Foire aura l’honneur d’accueillir des perles d’écriture qui apportent sans aucun doute une grande richesse à la programmation 2020 de la Foire du Livre de Bruxelles qui se tiendra du 5 au 8 mars 2020 », lit-on dans le communiqué publié à l’issue de la 50 ème édition de cette manifestation culturelle.



Pour les organisateurs, « les liens historiques qui unissent la Belgique au Maroc sont parfois encore ignorés», relevant que cette mise à l’honneur de la littérature marocaine est aussi une occasion de les rappeler.



Il existe une histoire commune entre des villes historiques belges florissantes (notamment Anvers et Bruges) et des villes marocaines, rappelle la même source.



Selon les organisateurs de la foire du livre de Bruxelles, « on a l’habitude de parler des accords économiques entre les deux pays ; il fallait désormais développer une collaboration indispensable d’un point de vue culturel et littéraire », notant qu’il est « temps de construire des ponts et d’accueillir une communauté très présente en Belgique».



Il s’agit, ajoutent-ils, «d’une manière de les inviter à être curieux, de pousser les portes de la Foire en insistant sur notre objectif principal : démocratiser la culture et toucher chaque année un public plus large».



L'annonce de la participation du Maroc en tant qu'invité d'honneur a été faite quelques heures auparavant lors d'une conférence de presse.



Le président de la foire, Hervé Gérard a affirmé à cette occasion que "c'est une évidence que le Maroc soit l'invité d'honneur de la prochaine édition eu égard à la présence d'une forte communauté marocaine en Belgique qui compte énormément d'écrivains produisant une littérature à la fois francophone et néerlandophone".



Il s'agit aussi de mettre en avant la culture marocaine dans toute sa richesse et sa diversité, à travers la littérature, en invitant de grands écrivains marocains à venir présenter leur œuvres et faire découvrir au public le secteur de l'édition et du livre au Maroc, a-t-il souligné.



La 50 ème édition de ce rende vous incontournable lu livre et de l’édition qui a placé la Flandre à l’honneur, a été fréquentée par quelque 72.000 visiteurs et connu la participation de 1210 exposants et 1247 auteurs.



Le Maroc a pris part à cette édition avec plus de 300 titres exposés et une dizaine d'éditeurs.



Avec un stand de 36 mètres carrés et un positionnement central au salon, la participation marocaine a été marquée par la présence de douze écrivaines et écrivains marocains venus présenter leurs œuvres et rencontrer le public, notamment la communauté marocaine.



Outre la signature de livres, le stand marocain a abrité des rencontres pédagogiques sur l’édition marocaine, ainsi que des tables rondes avec la participation d’auteurs et de chercheurs marocains.