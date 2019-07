Le Maroc se consolide comme porte d’entrée d’investissements entre les continents européen et africain (Reyes Maroto)

Le Maroc se consolide comme une porte d'entrée d’investissements et d’échanges commerciaux entre les continents africain et européen, a indiqué, mardi à Casablanca, la ministre espagnole de l'industrie, du commerce et du tourisme Maria Reyes Maroto.



"Le Maroc jouit d’une position géo-stratégique extraordinaire grâce à son littoral atlantique méditerranéen et à sa proximité au contient européen", a fait observer la ministre lors du Forum d’investissement et d’affaires Maroc-Espagne (1-3 juillet), notant que l'ouverture commerciale et le développement des infrastructures permet au Maroc de se consolider en tant que plateforme d’entreprises continentales, une porte d'entrée de l'Afrique pour l'Europe et un point nodal pour les connexions aériennes et le flux de marchandises.



Mettant en avant les relations économiques, dynamiques et équilibrées entre les deux pays, M. Maroto a indiqué que l’Espagne est devenue depuis 2012 le premier partenaire commercial du Maroc. "C’est une relation basée sur la complémentarité productive géographique entre nos deux économies grâce à des flux commerciaux dans les deux sens et des secteurs à fortes valeurs ajoutées", a-t-elle souligné.



Et d’ajouter qu’il y a encore de la marge pour consolider davantage ces liens en accompagnant le dynamisme de ces échanges commerciaux à travers l’augmentation de l’investissement bilatéral et des flux commerciaux. La ministre a, dans ce sens, indiqué que l’Espagne aspire à continuer à être un partenaire stratégique du Maroc, notant que cette ambition d'approfondir ce modèle unique, caractérisé par la complémentarité, est partagé par les deux pays.



De son côté, le ministre du tourisme, du transport Aérien, de l'artisanat et de l’économie sociale Mohamed Sajid a relevé que l’Espagne réalise plusieurs investissements à l’étranger notamment en Asie et en Amérique latine, incitant les acteurs économiques espagnols à investir davantage au Maroc compte tenu de la proximité géographique entre les deux pays.



De nombreuses entreprises espagnoles opèrent au Maroc et participent au développement économique du Royaume, avec un chiffre d’investissement se situant autour de 2 à 2,5 milliards de dirhams chaque année, a-t-il fait savoir.



Le Maroc et l’Espagne doivent œuvrer en complémentarité notamment dans le domaine touristique, a-t-il assuré, invitant les opérateurs des deux pays à travailler conjointement pour construire des projets de développement communs afin d’offrir la possibilité aux touristes étrangers de profiter de deux continents lors de leur visite.



Pour sa part, l’ambassadeur d'Espagne au Maroc Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez a indiqué que ce forum se veut une occasion pour développer les relations bilatérales et établir une triangulation entre le Maroc et l’Espagne vers l’Afrique et faire du Royaume une plateforme essentielle pour le développement du continent. Le Maroc et l’Espagne sont deux partenaires stratégiques œuvrant conjointement pour tirer profit des synergies et de la complémentarité des deux économies.



Le Maroc, a t-il dit, est considéré comme un leader régional qui, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, a réussi à être un référent international au niveau de la croissance économique, de l’investissement et de l’échange économique.



De son côté, le président de la région Casablanca-Settat et président directeur général de Masen Mustapha Bakkoury a précisé que ce forum d’investissement renvoie à une confiance mutuelle entre les deux pays et à une relation durable qui promet un bel avenir, eu égard aux relations excellentes liant les deux pays. Il a rappelé les projets ambitieux entamés au sein de la région de Casablanca-Settat, tout en incitant les acteurs économiques espagnols à se diriger vers d’autres régions et à investir dans divers secteurs tels le tourisme et les énergies renouvelables.



Il s’est félicité, par ailleurs, de la mise en place d’une cour d’arbitrage hispano-marocaine qui a pour objectif de régler les litiges pouvant subvenir dans le monde des affaires.



Organisé par le Secrétariat d'État du Commerce d’Espagne, à travers l’ICEX EspagneExportation et Investissements et les Bureaux Économiques et Commerciaux d’Espagne à Casablanca et à Rabat, la Confédération Espagnole des Organisations Entrepreneuriales (CEOE) et la Chambre de Commerce en Espagne, ce Forum, qui donne suite au fort élan qu’a représenté pour la relation bilatérale la récente visite d'État au Maroc de LL.MM. le Roi et la Reine d'Espagne, vise à mettre en évidence et à contribuer au renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays en accordant une attention particulière à la promotion des investissements, indique un communiqué du Bureau économique et commercial de l'Ambassade d'Espagne au Maroc.



L’événement, qui devra connaître la participation de 300 représentants de l’administration publique et du secteur privé des deux pays, a pour but également de promouvoir la rencontre entre les entreprises marocaines et la délégation de plus de 50 entreprises espagnoles qui vont explorer les opportunités d'investissement et de commercialisation au Maroc dans de nombreux secteurs identifiés comme présentant un intérêt spécial, tels que l'industrie automobile, les infrastructures de transport, les énergies renouvelables, l'eau, les technologies agricoles, l'industrie agroalimentaire, les services éducatifs ou le secteur touristique.



Au programme de ce forum, qui se tient en partenariat avec le ministère de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l’économie numérique et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), deux sessions plénières sont prévues pour discuter des opportunités d'investissement au Maroc et des aspects financiers des relations maroco-espagnoles.



Des réunions B2B seront également organisées entre des représentants d'entreprises espagnoles et marocaines et se poursuivront mercredi afin de continuer à élaborer et concrétiser des projets commerciaux communs entre des partenaires espagnols et marocains.