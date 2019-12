Le Maroc sacré champion arabe de golf par équipes

Le Maroc a remporté dimanche, le 39è Championnat arabe de golf par équipes, disputé du 12 au 15 décembre courant sur le parcours d’Amelkis Golf à Marrakech.



L’équipe marocaine de golf s’est classée sans surprise première avec un total de 25 sous le par, suivie de loin par l’équipe égyptienne (3 coups au-dessus du par) et la sélection tunisienne (10 coups au-dessus du par).



Au niveau individuel, le golfeur égyptien, Naim Dean, a créé la surprise en se classant premier avec un total de 14 sous le par, devançant les deux golfeurs marocains, Soufiane Dahmane (10 sous le par) et Othman Raouzi (9 sous le par).



Pour rappel le Maroc a dominé cette compétition arabe depuis 2011 au niveau individuel et par équipes à l’exception de 2016 où il a remporté uniquement la compétition par équipes.