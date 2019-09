Le Maroc représente un intérêt considérable pour les entreprises luxembourgeoises (Étienne Schneider)

M. Schneider a mis en avant, dans ce contexte, que « le Luxembourg s'est forgé au cours des dernières années une image de marque en tant que centre international de haut niveau en matière de sécurité des systèmes d’information, pour le commerce électronique et la distribution de contenus numériques », rappelant la mise en place au sein du ministère de l’Économie d’une stratégie d’innovation basée sur les données pour soutenir l’émergence d’une économie durable et de confiance reposant sur la digitalisation.



Il s’est dit à cet effet que « cette approche est en ligne avec la la stratégie Maroc Digital 2020 qui s’attache à tirer avantage de la transformation digitale et soutient la digitalisation dans tout le pays, mais également au sein des services de l’Etat ».



M. Schneider a indiqué que le Luxembourg est également "une référence" sur le plan international comme plateforme logistique et pour ses services logistiques durables à forte valeur ajoutée, formant le souhait de pouvoir « explorer les possibilités de collaboration en matière de logistique avec le Maroc ».



Il a, par ailleurs, affirmé que « le Luxembourg offre pour les entreprises marocaines une porte d’accès au marché européen et aux plus de 500 millions de consommateurs qu’il représente ».



De plus, a-t-il faut savoir, au cours de la dernière décennie, le Luxembourg a constamment amélioré son positionnement en tant que hub logistique intercontinental et multimodal en Europe pour les activités logistiques à valeur ajoutée, a-t-il dit, notant que de manière similaire, le Maroc considère la logistique comme un enjeu majeur pour le développement de son économie, notamment pour améliorer la compétitivité de ses échanges commerciaux.



«Il est certainement possible d’envisager de développer la connectivité entre les deux hubs que sont le Maroc et le Luxembourg », a-t-il suggéré.



Le Vice-premier ministre luxembourgeois a souligné qu’il attend beaucoup des échanges qu’il aura avec les hauts responsables marocains et des événements qui seront organisés au cours de la mission économique « pour que les liens entre le Maroc et le Luxembourg se renforcent encore davantage ».



En effet, deux séminaires économiques thématiques, le premier sur la digitalisation et le second axé autour du secteur de la logistique, auront lieu l’un à Casablanca et l’autre à Tanger. De plus, à Casablanca se tiendra un workshop avec des experts en innovation pour explorer comment les deux pays pourraient collaborer dans le cadre du programme européen d’aides à la recherche et à l’innovation « Horizon 2020 ».



Plus concrètement, un accord bilatéral de reconnaissance de brevets de marins sera signé lors de la mission et une collaboration entre le Luxembourg et l’Agence du Développement Digital du Maroc sera ficelée, a annoncé M. Schneider, se disant d’avis que «les échanges entre le Maroc et le Luxembourg doivent prendre la forme d’un partenariat économique voué à produire des résultats mutuellement bénéfiques».



Il a expliqué à ce propos que « le Luxembourg est la porte d’entrée idéale sur le marché européen pour les produits et services qu’offrent les entreprises marocaines » et que « le Maroc de son côté constitue un pont vers le marché de l’Afrique pour les entreprises luxembourgeoises ».



Et d’ajouter que cette mission de haut niveau a pour objectif principal de « renforcer les liens commerciaux entre les deux pays, de mettre en place des partenariats concrets et d’échanger autour des technologies et innovations qui seront bénéfiques au développement de nos deux économies ».