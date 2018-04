Le Maroc remporte trois élections aux organes onusiens

Le Royaume du Maroc a été brillamment élu, lundi, par le Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), à trois importants organes des Nations Unies. Il s’agit du Conseil d’administration d’ONU-Femmes, du Conseil d’administration de l’UNICEF et de la Commission du développement social.



Cette triple élection témoigne du rayonnement diplomatique du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI. Elle consacre également la reconnaissance des réalisations économique et sociale du Royaume, notamment à travers l’INDH.



En effet, l’élection du Maroc au Conseil d’administration d’ONU Femmes est un témoignage des avancées réalisées par le Royaume pour le renforcement et la promotion des droits des Femmes et de leur émancipation à tous les niveaux. Le Maroc siègera au Conseil d’administration d’ONU Femmes, à partir du 1 er janvier 2019, pour un mandat de 3 ans.



L’élection du Maroc au Conseil d’administration de l’UNICEF vient renforcer le rôle pionnier du Royaume pour la protection des enfants et la promotion de leurs droits. Le Maroc siègera au Conseil d’administration de l’UNICEF, à partir du 1 er janvier 2019, pour un mandat de 3 ans.



En ce qui concerne la Commission du développement social, le Maroc y siègera pour un mandat de 4 ans. Cet important organe créé en 1946, est chargé depuis 1995, du suivi et de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Copenhague. Il est composé de 46 membres qui examinent chaque année des thèmes relatifs au développement social.



Il convient de rappeler que le Maroc est actuellement membre du Conseil Economique et social, l’un des organes principaux de l’ONU, composé de 54 membres et chargé des questions de développement, notamment les questions d’ordre économique, social et autres domaines connexes.