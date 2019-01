Le Maroc remporte les 23è Championnats arabes de Cross country

La sélection marocaine de Cross country a terminé en tête du classement général en dominant la majorité des catégories de cette compétition, déroulé sur le parcours de golf "Al Bacharate" dans la périphérie de la capitale jordanienne.



Le Royaume a été représenté à cette compétition par 6 équipes, toutes catégories confondues. Il s'agit des Cadets (6 athlètes, 6 Km), Juniors filles (6, 6 Km), Seniors Hommes (6, 10 Km), Juniors garçons (6, 8 Km), Seniors femmes (6, 10 Km) et Cadettes (5, 4 Km).



Dans les catégories Seniors Dames et Seniors Hommes, l’équipe marocaine a occupé la première place en raflant les trois marches du podium dans la catégorie des Dames et en occupant la deuxième et la troisième place chez les Hommes.



La sélection nationale a également terminé en tête du classement des catégories Juniors filles et Juniors garçons en trustant les trois premières places de la première catégorie et en montant sur les deux dernières marches du podium de la catégorie Juniors Garçons.



S’agissant des catégories Cadets et Cadettes, l’équipe a été classé deuxième du classement, derrière le Bahreïn, avec une place sur le podium dans la catégorie Cadets.



En plus du Maroc et de la Jordanie, pays hôte, plusieurs pays arabes prennent part à cette édition, en l'occurrence l'Algérie, l'Irak, Djibouti, l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman, le Koweït, la Tunisie, le Liban, le Yémen et la Palestine.