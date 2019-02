Le Maroc remporte le 38è championnat scolaire maghrébin de cross-country

Au niveau individuel, les athlètes marocains ont décroché 11 médailles sur les 12 en jeu, dont 4 en or et 3 en argent, alors que par équipes, le Maroc a remporté les quatre trophées de cette 38ème édition.



En remportant ce championnat, les athlètes marocains, toutes catégories confondues, ont confirmé leur suprématie aux niveaux maghrébin, continental et arabe après avoir décroché le championnat d'Afrique, tenu en décembre dernier à Abidjan.



En janvier, le Maroc avait également remporté les 23èmes Championnats arabes de cross-country, disputés dans la banlieue de la capitale jordanienne.



Ces résultats sont le fruit d’un travail de longue haleine qui a permis l’organisation de championnats régionaux et provinciaux avec la participation de 100.000 athlètes, dont 5000 ont été qualifiés aux régionaux et 624 à la 54è édition du Championnat national scolaire de cross-country, initiée du 14 au 16 décembre dernier à Marrakech.