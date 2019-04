Le Maroc remporte la médaille d'or aux Olympiades panafricaines des mathématiques 2019

Selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'équipe marocaine composée de six étudiants de la section sciences mathématiques, option Français, a récolté 147 points, surclassant l'Afrique du Sud (142 pts) et la Tunisie (133 pts).



Parmi les plus importants résultats des membres de l'équipe nationale, qui étaient en compétition avec 62 participants représentant 12 pays, figure la médaille d'or de Marouane Chafi.



Ines El-Bouzaidi Tiali, Mariam El Khatri et Ziad Eddine Amzil ont décroché la médaille d'argent. El-Bouzaidi Tiali remporte, ainsi, la médaille d'or dans le classement féminin, pour être sacrée "Reine des mathématiques africaines 2019". De leur côté, Khaoula El Maddah et Adam El Ouarghi ont remporté la médaille de bronze.