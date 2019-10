Le Maroc remporte à Abu Dhabi le Championnat arabe du muay-thaï

Le Maroc a décroché quatre médailles d'or, trois d'argent et une de bronze, suivi des Émirats arabes unis avec quatre médailles d'or, tandis que l'Égypte s'est classée troisième avec une médaille d'or, une d'argent et une de bronze.



Les médailles d’or du Maroc ont été l’œuvre de Belharcha Omaima (moins 54 kg), Anas Lhibaoui (moins 60 kg), Hamza Rachid (moins 63,3 kg), et Soufiane Merzak (moins 75 kg).



Ayoub Khaya (moins 57 kg), Zahdi Abdelali (moins 67 kg) et Abouloufae Ahmed (moins 67 kg) ont décroché des médailles d’argent, alors que le bronze est revenu à Kaoutar Modane (moins 60 kg).



Lors de cet évenement, le Maroc a été sélectionné en tant que meilleure équipe, la marocaine Belharcha Omaima, meilleure athlète et Lahcen Ouassou, meilleurs entraîneur.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et sports assimilés, Abdelkrim El Hilali s’est dit heureux de cet exploit, notant que les athlètes marocains ont fait preuve d’une bonne performance lors de ce championnat marqué par la présence de 120 participants venant de 16 pays.



Pour sa part, l’entraineur de l’équipe nationale, Lahcen Ouassou s’est félicité de ce résultat positif et des efforts entrepris par les athlètes marocains pour remporter ce championnat.



La cérémonie de remise des médailles s’est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc à Abu Dhabi, Mohamed Ait Ouali.