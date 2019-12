Le Maroc réélu au Conseil de l'Organisation maritime internationale

A l’occasion de la 31ème Assemblée de l’Organisation maritime internationale (OMI) qui se tient actuellement à Londres, le Royaume du Maroc a été brillamment réélu ce vendredi à une écrasante majorité, pour un nouveau mandat de deux années (2020-2021) comme l’un des 40 membres du Conseil de l’Organisation, dont font partie 174 Etats.



Candidat pour l'un des 20 sièges vacants au titre de la catégorie "C" qui regroupe les Etats ayant un intérêt particulier pour le transport et la navigation maritime, a été élu par 131 voix, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.



L’élection du Maroc au Conseil de l’OMI, pour la 14ème fois depuis 1992, vient conforter la place qu’occupe le Royaume en tant que grande nation maritime de par sa position géostratégique, sa longue tradition navale, ses ressources et son potentiel maritimes, qui a su s’imposer sur l'échiquier international par les avancées considérables réalisées sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, dans différents domaines afférents au milieu maritime, selon le communiqué.



Il s’agit également d’une reconnaissance probante par la communauté maritime mondiale du rôle actif du Maroc et de sa contribution substantielle dans l’élaboration des politiques et des grandes orientations pour la réalisation des objectifs stratégiques de l’OMI visant à assurer la sécurité et la sûreté du transport naval, à préserver le milieu marin et à lutter contre la pollution.



La réélection au Conseil de l’OMI s’inscrit dans le registre des succès du Maroc aux différentes élections des organismes internationaux et constitue le fruit d’un plan consolidé et d’une forte campagne de promotion mobilisant tout l’appareil diplomatique marocain, menée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger en étroite collaboration avec le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau.