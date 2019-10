Le Maroc réalise des progrès notables pour le renforcement de son secteur financier (experte sud-africaine)

Le Maroc ne cesse de réaliser des progrès pour le renforcement de son secteur financier, a indiqué jeudi Celeste Fauconnier, analyste à Rand Merchant Bank (RMB), une des principales banques d’investissement en Afrique du Sud.



L’analyste, qui s’exprimait lors d’une conférence de la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA) qui se tient actuellement dans la ville sud-africaine du Cap, a désigné le Maroc parmi les pays africains qui jouissent de la confiance des investisseurs à la faveur de réformes mises en œuvre durant les dernières années.



«Les économies nord-africaines sont les plus diversifiés dans le continent», a dit l’analyste, relevant que les pays d’Afrique du nord investissent de plus en plus dans l’agriculture et l’industrie.



Elle a cité le cas du Maroc, qui a franchi de grands pas, en particulier dans le développement des produits financiers.



Mme Fauconnier a contribué à l’élaboration d’un rapport publié récemment par la RMB, dans lequel l’institution estime que le Maroc a pu renforcer son attrait en tant que destination pour les investissements à la faveur de réformes audacieuses ayant permis d’améliorer l’environnement des affaires.



Selon le rapport, le Maroc s’est classé deuxième meilleure destination pour les investissements en Afrique, derrière l’Egypte. Le Maroc surclasse ainsi l’Afrique du Sud, troisième, le Kenya (4è) et le Rwanda (5è).



Lors de la conférence du Cap, Mme Fauconnier est revenue sur les obstacles entravant l’amélioration des investissements en Afrique. Elle a cité la corruption et la faiblesse de la liquidité et des infrastructures parmi ces obstacles.



Le défi demeure énorme au niveau des infrastructures, indique-t-elle, notant que l’Afrique a besoin de 130 à 170 milliards de dollars d’investissement par an dans le domaine des infrastructures.



Outre les infrastructures, l’analyste a cité l’agriculture et la logistique parmi les secteurs attractifs dans le continent.