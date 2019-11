Le Maroc réaffirme sa volonté de développer un partenariat fructueux avec l'ONUDI au service de la coopération Sud-Sud

Le Maroc a réaffirmé, mardi à Abu Dhabi, sa volonté de développer un partenariat fructueux avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) au service de la coopération Sud-Sud.



"Le Maroc réitère sa volonté de développer un partenariat fructueux avec l'ONUDI afin de développer une coopération triangulaire globale, en particulier avec les pays africains", a indiqué l'ambassadeur du Royaume aux Émirats Arabes Unis, Mohamed Ait Ouali, lors de la 18e Conférence générale de l'ONUDI, qui a connu la participation du PDG de l'Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen), Mustapha Bakkoury.



"A la lumière de la libéralisation du commerce mondial et de l'ouverture aux marchés internationaux, l'Afrique se trouve confrontée à un manque de compétitivité", a relevé M. Ait Ouali, relevant l’importance de l’innovation et le développement des infrastructures pour faire face à ce défi.



Il a souligné que l'industrialisation en Afrique demeure une question importante qui contribuera à accroître la productivité en stimulant le développement technologique et l'innovation tout en créant des emplois efficaces dans le secteur formel.



Et de noter que la quatrième révolution industrielle pourrait inclure le continent africain et offrir de nombreuses opportunités, mettant l’accent sur les efforts de nombreux pays du continent pour adopter l'innovation et l'utilisation des nouvelles technologies afin de fournir un meilleur service public.



"Ainsi, le Maroc réaffirme sa volonté de renforcer la coopération et le partenariat avec l’ONUDI afin de concrétiser les progrès réalisés par les pays en développement dans la réalisation de leurs objectifs en matière de développement industriel, d’innovation et de développement des infrastructures, ainsi que pour la réalisation du programme de partenariat signé entre l’Organisation et le Maroc", a-t-il indiqué, notant que le Maroc est le premier pays arabe à bénéficier de ce programme.



Et de relever l'importance de promouvoir l'industrie marocaine, à travers l’adoption d’une approche globale et cohérente fondée sur la mise en place d'une logique de partenariat forte entre les secteurs public et privé.



La 18e Conférence générale de l'ONUDI connait la participation de représentants de 170 pays, dont le Maroc.



Au programme de cette conférence des discussions politiques qui contribueront à la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies et des tables rondes sur la jeunesse, l'autonomisation des femmes dans le secteur industriel, la quatrième révolution industrielle, l'énergie durable et les clusters, l’économie industrielle et de recyclage.



L’ONUDI est une agence spécialisée de l'ONU dont la mission est d'aider au développement industriel de ses pays membres ainsi que de conseiller et accompagner les pays en voie de développement dans l'élaboration de politiques industrielles, la création de nouvelles industries ou l'amélioration d'industries existantes.