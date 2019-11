Le Maroc réaffirme au Caire son soutien indéfectible à la cause palestinienne

Le Maroc a réitéré, lundi au Caire, son soutien indéfectible à la cause palestinienne et au droit du peuple palestinien d'établir un "État indépendant et viable".



"Le Royaume du Maroc réaffirme sa position ferme en faveur de toutes les questions liées à la juste cause palestinienne", a déclaré Ahmed Tazi, ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent auprès de la Ligue arabe, lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays arabes, tenue pour examiner la récente position américaine concernant les colonies israéliennes illégales sur le territoire palestinien occupé en 1967.



Toutes les colonies israéliennes installées sur des terres palestiniennes, y compris à Al Qods Est, sont illégales et compromettent le processus de paix souhaité, en l'occurrence la solution à deux États, a-t-il dit.



"Nous sommes aux côtés de nos frères Palestiniens dans leur détresse et nous soutenons tous leurs droits, en particulier le droit d'établir un État palestinien indépendant et viable", a-t-il affirmé.



"Le Royaume du Maroc encourage tout effort sincère qui donnera une forte impulsion à la cause palestinienne et souhaite que le gouvernement israélien réagisse favorablement et entame des négociations de paix sérieuses et fructueuses avec nos frères palestiniens", a dit le diplomate marocain.



Lors de cette réunion extraordinaire, qui examine la nouvelle position américaine sur les colonies israéliennes, les ministres arabes des Affaires étrangères devraient élaborer une résolution qui cristallise l'action arabe à l'égard de la nouvelle position de l'administration américaine sur la colonisation israélienne.



Cette réunion vise à formuler une position arabe commune et coordonnée pour faire face à cette démarche américaine, qui oblige les États arabes à aller au delà de la condamnation et à prendre des mesures concrètes pour contrer cette démarche.