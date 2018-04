Le Maroc réaffirme à Paris son engagement pour lutter contre le terrorisme et son financement

Conduite par le ministre de l'Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, la délégation marocaine à la conférence Internationale de lutte contre le financement du terrorisme a souligné que cette lutte contre le financement du terrorisme constitue une priorité pour le Royaume à travers la mise en conformité de la législation et de la réglementation nationales aux standards internationaux notamment les résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies et les recommandations du GAFI (Groupe d'action financière), l'amélioration de la coordination nationale entre tous les intervenants, le développement de la coopération internationale et le renforcement des capacités des services concernés.



Intervenant à cette occasion, M. Boussaid a relevé que le Maroc s’est résolument inscrit dans la voie de la promotion et de l’encadrement du développement des nouveaux canaux de fintech tels que le paiement mobile ou le financement collaboratif (crowdfunding) en vue de développer l’accès aux services financiers de base, réduire l’utilisation du cash et promouvoir les circuits de financement réglementés.



A cet effet, le Maroc a adopté une approche qui consiste à combiner entre, d’une part, les objectifs de développement de l’inclusion financière assignés à chaque instrument, et d’autre part, les impératifs liés en particulier à la surveillance et à la maîtrise des risques de financement du terrorisme, a-t-il poursuivi.



Outre M. Boussaid, la délégation marocaine à cette conférence est composée du Président de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier et des représentants de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures, du Ministère de la Justice, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale et de l’Ambassade du Royaume en France.



Cette conférence a été organisée conjointement par les Ministères français des Finances, de l’Europe et des Affaires Etrangères et la Cellule Française du renseignement financier (TRACFIN) au siège de l’Organisation de Coopération et de développement économiques (OCDE) et a réuni près de 500 experts et 80 ministres de 72 pays. Tenue à l'initiative du président Emmanuel Macron sous le slogan "No money for terror", cette conférence vise à faire l'état des lieux et à proposer des solutions concrètes en matière de lutte contre le financement du terrorisme.



Les travaux de cette conférence, qui se déroulent à huis clos, à l'exception du discours conclusif du chef de l'Etat français, ont été précédés mercredi par une réunion au niveau des experts. Les travaux de cette conférence seront sanctionnés par l'adoption d'une déclaration finale.