Le Maroc réaffirme à Bakou sa solidarité forte et constante avec le peuple palestinien

Le Maroc réaffirme sa solidarité forte et constante avec le peuple palestinien dans sa cause juste pour garantir ses droits légitimes, a souligné samedi le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Mouhcine Jazouli, lors du 18è sommet du Mouvement des pays non-alignés qui se tient à Bakou en Azerbaidjan, du 25 au 26 octobre.



"Le Royaume du Maroc réaffirme sa solidarité forte et constante avec le peuple palestinien frère dans sa cause juste pour garantir ses droits légitimes et établir un Etat souverain, indépendant et viable sur la base des frontières du 4 juin 1967 et avec Al Qods-Est pour capitale, conformément aux décisions internationales y afférentes et au plan de paix arabe visant la création de deux Etats indépendants reconnus internationalement", a indiqué le ministre délégué.



M. Jazouli, qui conduit la délégation marocaine au sommet du Mouvement des non-alignés, a également souligné que le Maroc "confirme son rejet de toutes les stratégies et mesures unilatérales" visant à altérer le statut juridique et historique ainsi que la situation démographique et le caractère spirituel et historique de la ville d'Al Qods-Est.



"Le Maroc insiste sur l’importance de la préservation de la ville d'Al-Qods en sa qualité de patrimoine universel commun et en sa qualité de terre de rencontres, de symbole de coexistence pacifique pour les croyants des trois religions monothéistes et de centre de valeurs, de respect mutuel et de dialogue", a, en outre, affirmé le ministre délégué à cette occasion.



La délégation marocaine qui participe au 18è sommet du Mouvement des non-alignés est composée de MM. Adil Embarach, ambassadeur du Maroc en Azerbaïdjan, Redouane Houssaini, Directeur des Nations unies et des Organisations internationales, et Abdellah Benmellouk, Directeur de la Coopération économique multilatérale au ministère des Affaires Etrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.