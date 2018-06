Le Maroc préside à Athènes la réunion préparatoire de la 27ème assemblée générale de l'AMAN

Cette réunion a été consacrée à la discussion du volet organisation de la prochaine assemblée générale de l'AMAN ainsi qu'à son ordre du jour, outre les axes de la matière réflexive sur les moyens de tirer vers le haut la coopération entre les agences de presse affiliées à ce groupement médiatique méditerranéen.



La réunion s'est déroulée en présence notamment de la Directrice générale de l'agence de presse albanaise Armela Krasniki, du directeur général de l'agence de presse grecque ANA/MPA Michalis Psilos, du Directeur général de l'agence chypriote de presse CNA, George Penintaex, également Secrétaire général de l'AMAN ainsi que le directeur de la communication et de la coopération à la MAP, Rachid Tijani.



L’Agence Maghreb Presse (MAP) a été portée à la présidence de l'AMAN pour la période 2017-2018, lors la 26ème Assemblée générale de l’AMAN qui s'est tenue le 5 juillet 2017 à Agadir.



Le mandat assuré par le Directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, a été marqué par le lancement de plusieurs initiatives et des actions professionnelles destinées à consolider l’unité et la solidarité ainsi que la performance de l’AMAN, qui se propose ainsi comme un lieu de débat, de concertations et d’intelligence pour défendre les idées et les valeurs communes à la Méditerranée.