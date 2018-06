Le Maroc présentera officiellement sa candidature pour organiser la Coupe du Monde 2030 (Talbi Alami)

Le gouvernement s'engage à réaliser l'ensemble des projets qui ont été programmés dans le cadre du dossier de candidature de 2026, a souligné M. Talbi Alami dans une déclaration à la MAP, ajoutant que la Fifa a reconnu la capacité du Maroc d'organiser une compétition internationale de cette envergure.



Le Maroc a mené une campagne transparente dans le cadre de la promotion de son dossier pour abriter le Mondial 2026, a-t-il rappelé, déplorant certaines pratiques bien loin de la déontologie de la Fifa ayant entâché l'opération de désignation du pays hôte de la Coupe du monde 2026.



L'organisation de la Coupe du monde 2026 de football a été attribuée, mercredi à Moscou, à la candidature du trio Etats-Unis-Canada-Mexique.



"United-2026" s’est imposé en vote finale, lors du 68è Congrès de la FIFA, par 134 voix, devant "Maroc-2026", qui a été soutenu par 65 Fédérations.



Sur ces 65 pays, il y a 14 pays arabes, qui sont l’Algérie, les Comores, Djibouti, Egypte, Libye, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie et Yémen.



Par contre, sept pays arabes ont choisi le dossier Nord-américain. Il s’agit du Bahreïn, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de l’Arabie Saoudite, des Emirats arabes unis et de l’Irak.



Dans le continent africain, quelque 32 pays ont soutenu la candidature du Maroc, qui est également celle de l’Afrique, à savoir l’Angola, le Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Centrafrique, Congo, Congo DR, Côte d’Ivoire, Érythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo et Zambie.