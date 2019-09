Le Maroc prend part à la 19e édition du salon international du livre d'Oman

Des éditeurs marocains, soutenus par le ministère de la Culture et de la Communication -département Culture-, prendront part à la 19e édition du salon international du livre d'Oman en Jordanie, organisée par l'union des éditeurs jordaniens du 26 septembre au 5 octobre 2019.



Dans un communiqué, le ministère fait savoir que son soutien se décline en une contribution au coût d'acquisition des stands, ainsi que la couverture d'une bonne partie des frais d'expédition des livres, et de transport et d'hébergement des délégués, précisant qu'il s'agit des représentants des maisons d'édition Dar Al Aman, Editions Al Halabi et Dar Attakafa.



Cette édition sera marquée par la participation de 350 maisons d'édition arabes et étrangères venus de 22 pays, dont la Tunisie qui sera l'invité d'honneur, conclut la même source.