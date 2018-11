Le Maroc prend part à Strasbourg à la 15ème réunion plénière du comité directeur sur les médias et la société de l'information

Selon le ministère de la Culture et de la Communication-département de la communication, la participation de la délégation marocaine aux travaux de cette réunion s’inscrit dans le cadre d'un programme de partenariat liant le Maroc et le Conseil de l'Europe au titre des années 2018-2021, notamment le volet relatif au secteur de l'information et de la communication.



La participation de la délégation marocaine, en tant que membre observateur, se veut aussi une consolidation de la politique de coopération avec le Conseil de l'Europe, du partage des expériences et de l'échange des expertises avec les membres et experts du conseil, a précisé le département dans un communiqué.



Cette réunion plénière (27-30 novembre), qui sera marquée par la présentation et l'examen des rapports et projets de recommandations ayant trait à ce sujet, va aborder les nouveautés apportées par la loi marocaine relative à la communication audiovisuelle et celle portant création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle.



Plusieurs sujets d'intérêts communs seront également examinés à cette occasion, notamment les défis affrontés par les médias en matière de protection des données personnelles, le droit de l'enfant dans l'environnement numérique, ainsi que la protection du journalisme et la sécurité des journalistes.