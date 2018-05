Le Maroc participe au prochain sommet mondial de l'initiative du partenariat pour un gouvernement ouvert, prévu du 17 au 19 juillet en Géorgie

Une délégation marocaine conduite par le ministre chargé de la Réforme de l'administration et la Fonction publique, prendra part au prochain sommet mondial de l'initiative du partenariat pour un gouvernement ouvert, prévu du 17 au 19 juillet à Tbilissi en Géorgie. La participation du Maroc à ce sommet intervient après l'officialisation de son adhésion, fin avril dernier, à l'initiative du partenariat pour un gouvernement ouvert et après avoir rempli les conditions requises, à savoir, la transparence du budget, la facilité d'accès aux informations, la déclaration de patrimoine des hauts fonctionnaires et des élus et l'implication des citoyens dans l'élaboration des politiques publiques, indique un communiqué du ministère.



La même source rappelle aussi la publication au Bulletin officiel le 12 mars 2018, de la loi 31-13 relative au droit d'accès à l'information, rejoignant ainsi les pays membres de l'initiative. Le ministre chargé de la Réforme de l'administration et la Fonction publique a adressé le 12 avril une lettre d'intention aux membres du comité de pilotage de l'initiative du partenariat pour le gouvernement ouvert, dans laquelle il demande l'adhésion du Royaume, ajoute le communiqué, notant que cette demande a été favorablement accueillie et que l'adhésion du Royaume a été officialisée. Pour rendre cette adhésion effective, le ministère a créé une commission de supervision et un secrétariat permanent chargés de coordonner, suivre et prendre toutes les mesures nécessaires pour accompagner cette adhésion.



Ce partenariat constitue une initiative internationale lancée lors de la 66-ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2011. Elle vise à renforcer la démocratie participative et à améliorer la qualité des services publics.



Le Maroc, qui s'est engagé dans l'opération d'adhésion à ce partenariat, est convaincu de l'importance de ce partenariat en tant que projet structurant qui vise à consacrer les acquis dans les domaines de la transparence, l'équité, l'intégrité et la démocratie participative.