Le Maroc participe à la 39ème édition du Salon international "Livre Paris"

Le Maroc prendra part à la 39ème édition du Salon international Livre Paris, une manifestation culturelle d'envergure, qui se tiendra du 15 au 18 mars au Palais des Expositions, porte de Versailles, a annoncé mardi le ministère de la Culture et de la communication.



Un prestigieux stand de 50 m 2 sera mis à la disposition des éditeurs marocains, par le ministère de la Culture et de la Communication, en collaboration avec l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et Exportations (AMDIE), afin de promouvoir les publications nationales dans les divers champs de la création et de la production intellectuelle et permettre aux visiteurs du Salon d’apprécier la culture marocaine exposée de façon exhaustive, multiple et diversifiée, a indiqué le ministère dans un communiqué.



Cette édition connaîtra également la participation directe d’une pléiade d’éditeurs notamment Afrique-Orient, Edition Bouregreg, En toutes Lettres, La Croisée des Chemins, Virgule Editions, Le Fennec, Malika Editions, Les Editions Marsam, Slaiki Frères, Tarik Editions, Remald, Yanbow Al Kitab et Yomad.



Le Salon, récemment rebaptisé Livre Paris, accueille chaque année des éditeurs représentant plus de 50 pays et compte la participation de près de 3.000 auteurs autour de 800 activités culturelles et professionnelles, d'après le communiqué.