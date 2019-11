Le Maroc participe à Istanbul à la 35è session du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'OCI

Le Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'Organisation de la coopération islamique (COMCEC) organise sa 35ème session du 27 au 28 novembre à Istanbul en Turquie, avec la participation du Maroc, représenté par le ministre de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.



La session qui a ouvert ses travaux lundi avec une réunion préparatoire au niveau des hauts fonctionnaires, examinera plusieurs questions liées notamment à l'amélioration des systèmes de gestion des risques douaniers dans les pays de l'OCI, le renforcement des systèmes alimentaires durables dans les pays islamiques, les possibilités de promouvoir le partenariat commercial et économique entre les pays de l'organisation, le commerce bilatéral et le rôle du secteur privé dans la coopération économique.



La participation du Maroc à la réunion du COMCEC, qui constitue un forum de dialogue et d'échange d'expériences entre les pays de l'OCI dans divers domaines économiques, s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques et commerciales entre le Royaume et les pays de l'Organisation de la coopération islamique.



Selon un communiqué du ministère, M. Elalamy mettra en exergue lors de cette session l'expérience marocaine en matière de promotion des systèmes alimentaires durables à travers les politiques nationales relatives à l'industrie alimentaire et les initiatives de coopération prises au niveau international, notamment le lancement de l'Initiative africaine pour l'adaptation agricole qui vise à réduire l'impact du changement climatique sur l'agriculture africaine.



Selon la même source, la réunion constituera également une occasion permettant au ministre de souligner l'engagement du Maroc d'aller de l'avant dans le processus de développement de la coopération économique du Royaume dans le cadre de l'OCI.



La réunion des hauts fonctionnaires du COMCEC, à laquelle participe le Maroc avec une délégation conduite par le directeur général du commerce, M. Abdelouahed Rahal, planchera sur l'examen d'une série de questions en rapport avec la coopération économique et commerciale entre les pays de l'OCI.



Le COMCEC, dont la Turquie assure la présidence permanente, est une plateforme ministérielle créée en 1981 lors de la 3ème conférence au sommet de l'OCI.



Ce comité se réunit chaque année pour aborder des questions économiques d'intérêt commun et les développements économiques à l'échelle mondiale concernant les pays de l'OCI, outre l'examen des nouveaux mécanismes à même de renforcer la coordination économique et commerciale entre les pays membres.