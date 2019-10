Le Maroc, partenaire stable et pourvoyeur crédible de sécurité au niveau régional (Mike Pompeo)

Dans un communiqué conjoint sanctionnant cette session du Dialogue Stratégique tenue au siège du Département d'Etat, les deux ministres se sont félicités de la tenue des exercices militaires conjoints "African Lion", "Lightning Handshake" et "Epic Guardian".



Ils ont en outre "discuté des moyens d'approfondir l'excellente coopération militaire au niveau des politiques stratégiques", précise la même source.



Au cours de cette session du Dialogue stratégique, MM. Bourita et Pompeo ont également "convenu de maintenir leur coopération pour faire avancer les intérêts communs en matière de stabilité régionale et de lutte contre les groupes terroristes, notamment Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) et 'Etat islamique’ (Daech)", ajoute le communiqué.



Le chef de la diplomatie américaine a tenu à remercier le Maroc, qu’il a qualifié de "partenaire stable pourvoyeur de sécurité", évoquant à cet égard, le rôle du Royaume comme "chef de file du Forum mondial contre le terrorisme" et "son rôle de premier plan au sein de la Coalition mondiale pour vaincre Daech".



Les responsables des deux pays ont également discuté "des efforts communs déployés pour lutter contre le terrorisme en Afrique, et en particulier pour assurer la défaite durable de l'Etat islamique, en renforçant la capacité des services de sécurité dans la région, notamment par le biais d'une plate-forme commune de coopération en matière de sécurité".



Les deux ministres se sont, par ailleurs, déclarés "particulièrement satisfaits" de la convocation du premier groupe de travail du dialogue stratégique Maroc-USA sur l'Afrique, afin de renforcer la coopération autour des intérêts communs des deux pays en Afrique.