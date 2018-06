Le Maroc, la nouvelle place forte des arts

À Rabat, le musée Mohammed VI d’Art moderne et contemporain (MMVI) accueille jusqu’au 27 août l’exposition « La Méditerranée et l’art moderne », où le public peut voir Braque, Kandinsky, Matisse, Miró, Dalí, Klein, Picasso… Un tel rassemblement sur le continent africain est inédit. Comment est née cette exposition ?



Il y a deux ans, la Fondation nationale des musées, institution qui gère les musées pour le compte de l’État marocain, a signé une convention de partenariat avec le Centre Pompidou. Avec son président, Serge Lasvignes, et le directeur du musée national d’Art moderne, Bernard Blistène, nous avons immédiatement songé au thème de la Méditerranée : la Méditerranée, c’est ce qui nous unit. C’est un langage commun. La Méditerranée est une source d’inspiration majeure des artistes modernes. Elle a été notre ancrage pour présenter au public marocain la création qui a éclos au XXe siècle. Picasso, Braque, Miró… sans prendre l’avion ! Cette fois, pas besoin de visa



Plus sérieusement, accueillir ces 80 œuvres sélectionnées par le commissaire Christian Briend dans les collections du musée national d’Art moderne à Paris, témoigne non seulement des liens forts entre la France et le Maroc sur le plan culturel, mais illustre aussi la confiance accordée aux équipes muséales marocaines. Ces dernières ont su gagner, par leur professionnalisme et leur passion, l’estime des grands musées internationaux. Cet événement s’inscrit dans la dynamique politique portée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a placé la culture au cœur de sa stratégie de développement. La culture est un facteur fort d’intégration sociale et de croissance.



Aujourd’hui « La Méditerranée et l’art moderne » mais aussi César en 2015, Giacometti en 2016, Picasso en 2017… Les expositions temporaires du MMVI de Rabat enchaînent les grands noms : ne craignez-vous pas que tout cela s’essouffle ? Et qu’en est-il des collections permanentes ?



Aux grincheux, je répondrai simplement : Renoir, Van Gogh, Cézanne, Manet, Monet ! Plus de 50 chefs-d’œuvre du musée d’Orsay, avec lequel nous avons noué un partenariat cette année, seront montrés au printemps 2019 à Rabat. Imaginez : les impressionnistes pour la première fois en Afrique ! Le musée Mohammed VI est un jeune musée qui, quatre années seulement après son inauguration, est capable d’œuvrer avec de prestigieux musées. Sa collection permanente, qui regroupe une quarantaine d’artistes du continent africain – Ahmed Cherkaoui, chef de file de l’art moderne au Maroc ou des peintres de l’école de Tétouan pour ne citer qu’eux – est en train de s’étoffer. Aujourd’hui, il y a plusieurs institutions ministérielles et privées au Maroc se disant prêtes à enrichir ce fonds.



Vous avez cité le musée d’Orsay comme partenaire : avec quelle autre institution la Fondation nationale des musées coopère-t-elle ?



Notre stratégie repose sur la signature d’accords de coopération internationale qui débouchent sur l’organisation d’événements d’envergure. Le Fondation travaille avec le monde entier : avec le Mucem à Marseille, avec l’Institut du Monde arabe, le Louvre, le musée Picasso, le Centre Pompidou, la Fondation Giacometti à Paris, mais aussi le Metropolitan Museum de New York, ou les musées Pouchkine, du Kremlin et de l’Ermitage… Ces accords ont pour but de faciliter les prêts réciproques mais pas seulement : ils fournissent à nos musées l’opportunité de collaborer avec des pointures et de se former en restauration, en muséologie, en médiation et en conservation. Cet échange-là est encore plus précieux !



Pour la Fondation nationale des musées, le transfert de compétences est un enjeu crucial…



La formation de nos personnels de musées est nécessaire. Notre actuelle priorité est la rénovation des musées. Cela a commencé par la refonte du parcours scientifique et la restauration du splendide musée de la Kasbah de Tanger, devenu musée des cultures méditerranéennes en 2016… Il accueille désormais des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. Et pas seulement l’élite ! Nos musées sont fréquentés par tous les Marocains… Je me permets une anecdote : celle d’une famille que j’ai rencontrée au musée d’Art moderne et contemporain de Rabat. Très modeste, habitant près de la frontière algérienne, tout au nord du Maroc, cette famille était venue un vendredi, jour de gratuité du musée, pour voir Picasso. Quelle récompense ! Il faut créer l’envie d’aller voir des tableaux, des sculptures, et c’est ce que nous sommes en train de réaliser. Le 28 juin 2018, nous rouvrons le musée de Dar Si Saïd à Marrakech transformé en musée national de tissage et de tapis grâce à un mécénat exceptionnel. En mars dernier, le musée national de la céramique a ouvert au public. Chaque jour, 200 visiteurs viennent pousser ses portes à Safi, une ville portuaire jouissant d’une longue tradition céramiste à laquelle nous rendons désormais les honneurs qu’elle mérite.



Quels seront les prochains chantiers ? Au Maroc, certaines agglomérations – citons au hasard Taroudant, 80 000 habitants – n’ont pas de musée…



Avec un budget relativement modeste à l’égard des coûts que vous connaissez en Europe, notre équipe de 71 personnes à la Fondation est en train de construire un véritable parcours des musées à travers tout le Maroc. Nous nous appuyons sur des identités artistiques, nous rendons les villes complémentaires. Beaucoup de ces chantiers sont rendus possibles grâce au mécénat et à la générosité de donateurs privés. Cette dynamique culturelle s’inscrit dans une logique de développement touristique. Mais pas que : nous mettons en avant notre histoire, nos savoir-faire, nos arts. Pour le Maroc, en particulier nos jeunes, c’est un moyen de prendre conscience de sa culture : il faut d’abord se connaître soi-même pour aimer les autres.



L’art c’est aussi la création… Quel soutien la Fondation nationale des musées apporte-t-elle aux artistes ?



Nous sommes un des pays arabes les mieux dotés en artistes modernes et contemporains. La scène artistique marocaine est très vivante et diverse ; elle n’ignore aucun médium, de la peinture abstraite de Mohamed Kacimi aux paysages chimiques d’Hicham Berrada. Je suis moi-même peintre et cette passion me permet de comprendre les besoins des artistes. À ce titre, la Fondation a fait l’acquisition d’un immeuble à Rabat dédié à l’apprentissage et à la formation où seront aménagés, sur tout le dernier étage, des ateliers de création, ouverts aux artistes. Pour continuer de valoriser ces talents, il faut les faire rayonner : nous préparons pour 2019 une « Saison marocaine » à Madrid. Lors de cette grande manifestation, les peintres marocains seront visibles au musée Reina Sofía.



Tout cela avec le soutien royal ?



Rien ne serait possible sans le dynamisme du roi qui a érigé le domaine culturel en priorité nationale car il est le vecteur de l’identité plurielle de notre pays, de son image de tolérance et d’ouverture sur la différence. Sa Majesté le roi du Maroc, qui fêtera l’année prochaine vingt années de règne, est lui-même collectionneur d’art moderne et contemporain, en particulier africain. Cet intérêt engendre une émulation.



Le Maroc n’a donc pas fini de nous surprendre…



L’art a pris une place grandissante dans la vie des Marocains. Un signe tangible ? Aujourd’hui les jeunes réclament des tableaux ou des sculptures sur leur liste de mariage, c’est dire ! Le MMVI de Rabat est devenu incontournable : il accueille en moyenne 120 000 visiteurs par an ! L’année prochaine, Rabat fera encore l’actualité de l’art car nous préparons avec Jack Lang, le président de l’IMA à Paris, une biennale d’art contemporain entièrement vouée aux femmes. C’est un message fort qui est envoyé à l’Afrique. La culture est une langue qui permet aux peuples de se comprendre, elle est aussi un rempart contre le repli sur soi et toutes les formes d’obscurantisme.





Par Malika Bauwens

"Beaux Arts"