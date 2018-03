Le Maroc, l'un des pays "importants et stratégiques" pour l'Etat du Qatar (ministre qatari)

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une entrevue avec le ministre de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, Abdelkader Amara, le ministre qatari a indiqué que cette rencontre constitue une occasion d'examiner les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans le secteur des transports maritimes, routiers et aériens, outre les normes et standards adoptés dans l'entretien des routes.



Dans ce sens, il a relevé qu'une délégation marocaine effectuera une visite à Doha pour s'enquérir de l'expérience qatarie dans ce domaine, notant que plusieurs accords seront signés à cette occasion dans le but de promouvoir la coopération dans toutes ces dimensions.



De son côté, M. Amara a qualifié de "très fortes" les relations maroco-qataries, mettant en avant les différents accords signés avec l'Etat du Qatar depuis 2014, notamment dans le domaine du transport routier et ferroviaire.



"Nous sommes déterminés à activer ces accords de manière optimale, conformément aux directives des chefs d'Etat des deux pays", a-t-il fait savoir, ajoutant qu'un nouvel accord dans le domaine routier est en cours de préparation.



Cette rencontre a été également caractérisée par des interventions de responsables du ministère concernant les moyens de développer les échanges commerciaux à travers la mise en oeuvre de l'accord signé entre l'Agence nationale des Ports (ANP) et Qatar Ports Company.