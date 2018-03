Le Maroc joue un rôle "très important" dans la coopération UE-Afrique du Nord en matière de sécurité et d’émigration (ministre finlandais)

Le Maroc joue un rôle "très important" dans la coopération de l’Union européenne (UE) avec la région d’Afrique du Nord, notamment en matière de sécurité et d’émigration, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre finlandais de l'Intérieur, Kai Mykkänen.



"Je salue hautement le travail que fait le Maroc au sein de cette région", a ajouté M. Mykkänen dans une déclaration à la presse à l’issue d’une rencontre avec son homologue marocain, Abdelouafi Laftit, formant le vœux d’œuvrer à l’approfondissement de la coopération bilatérale dans l’avenir.



Plusieurs sujets d’intérêt commun ont été discutés lors de cette rencontre, ayant trait à l’émigration et aux moyens de faire face aux questions sécuritaires liées en particulier aux combattants de "Daech", a souligné le ministre finlandais.



"Les relations entre le Maroc et la Finlande sont fructueuses et positives et nos sommes amenés à travailler ensemble au sein de l’UE pour les développer davantage", a-t-il dit.