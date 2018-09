Le Maroc joue "un rôle de premier plan" pour la stabilité et le développement du monde arabe (Amine Gemayel)

Le Maroc a toujours œuvré pour le développement et l’unité du monde arabe et plaidé en faveur des causes justes devant les grandes instances internationales, a déclaré à la MAP M. Gemayel, en marge d’une conférence internationale tenue à New Delhi sous le thème "Changer le paradigme de la sécurité en Asie de l’Ouest: Réponses régionales et internationales".



"Nul ne peut nier le rôle joué par Feu S.M. Hassan II pour résoudre les problèmes de la région et promouvoir la paix au Proche Orient et dans le monde arabe", a-t-il dit.



Le Maroc connaît un développement considérable dans plusieurs domaines grâce aux réformes engagées dans plusieurs secteurs, ce qui lui permet d’occuper une place privilégiée sur l’échiquier continental et arabe, a fait observer l’ex-président libanais.



Les pays arabes doivent bien coopérer les uns avec les autres pour faire face à tous les défis sécuritaires qui guettent leur stabilité et leur unité, a dit M. Gemayel, qui est membre du Conseil des relations arabes et internationales.



Organisée par le prestigieux Institut indien d'études et d'analyses de la défense (IDSA), la conférence de New Delhi (5-6 septembre) a pour objectifs d’examiner et d’analyser les dynamiques de sécurité émergentes dans le monde, notamment en Asie d’Ouest, et de formuler des réponses à tous les défis et menaces qui visent la sécurité et la stabilité de ces régions.



Cette conférence est marquée par la participation de plusieurs personnalités politiques internationales, des médias, des experts et académiciens appartenant à des centres de recherche et d’analyse très prestigieux.



Le président du Centre marocain des études stratégiques, Mohamed Benhammou, qui prend part à cette conférence internationale, a présenté mercredi un exposé sur les nouveaux défis sécuritaires en Afrique du Nord, en jetant la lumière sur l’approche sécuritaire marocaine et le rôle joué par le Royaume pour assurer la stabilité et la paix dans la région.