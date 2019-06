Le Maroc, invité d'honneur du Salon de l'Agriculture et de l'alimentation ''OMEK'' en Hongrie

Lors d'une conférence de presse organisée jeudi par les organisateurs de ce Salon, le vice-ministre hongrois de l’Agriculture, Sandor Fakas a qualifié le Maroc comme étant la pierre angulaire de toute coopération hongroise avec l’Afrique et un havre de paix et de stabilité dans la région.



Il a également affirmé que le choix a été porté sur le Maroc eu égard à la place du Royaume dans la politique étrangère de la Hongrie et à la dynamique croissante que connaissent les relations bilatérales notamment en matière agricole.



Le responsable hongrois n’a pas tari d’éloges sur le potentiel et la qualité des produits agricoles et agroalimentaires du Maroc qui lui permettent de s’imposer sur le marché mondial.



Pour sa part, Mme Karima Kabbaj, Ambassadeur du Maroc en Hongrie a fait savoir que la participation du Maroc à ce Salon en tant qu’invité d’honneur est un témoignage de l’excellence des relations qui lient le Maroc et la Hongrie et une parfaite illustration de la grande confiance établie entre les deux pays en matière de coopération agricole, tout en précisant que cette participation est parfaitement en phase avec les objectifs du Plan Maroc Vert lancé en 2008 dans le but de moderniser et de promouvoir le développement du secteur agricole national.



Elle offrira une opportunité idoine pour montrer au public hongrois mais surtout aux professionnels du secteur les atouts du Maroc en matière de produits agroalimentaires, a-t-elle ajouté.



Elle a affirmé également que le Maroc a donné une suite favorable à l’invitation qui lui a été adressée par la partie hongroise pour prendre part à ce Salon en tant qu’invité d’honneur afin de permettre au Royaume de tirer profit des opportunités d'affaires qu'offre cet évènement, booster les exportations agroalimentaires, conquérir de nouveaux marchés, notamment celui de l’Europe Centrale et des Balkans, développer de futurs partenariats, diversifier les débouchés, et partant conforter le label et l'image du Royaume comme pays de l'excellence pour les produits agroalimentaires, biologiques et du terroir.



La diplomate a souligné que ce Salon constitue une belle vitrine pour le Maroc de présenter la richesse et la diversité de l'agriculture marocaine et permettra aux professionnels marocains de prospecter le marché agroalimentaire de l'Europe centrale et de renforcer les relations de coopération bilatérales avec leurs partenaires de la région.



En tant qu’invité d’honneur, le Maroc va disposer d'une surface d’exposition de 400 m², voire plus si nécessaire, et sera inclus dans la campagne de communication de l'exposition, indique le communiqué.



Le Salon national de l'agriculture et de l'alimentation (OMÉK) est, avec ses 950 exposants et ses 100 000 visiteurs, la plus grande manifestation agricole de Hongrie et de toute l’Europe Centrale.