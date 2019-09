Le Maroc invité d’honneur de la 1ère Foire nationale de l’artisanat du Mexique

Le Maroc a pris part en tant qu’invité d’honneur à la première Foire nationale de l’artisanat du Mexique, une grande manifestation qui rend hommage au savoir faire artisanal.



S’exprimant à l’ouverture de cette foire, tenue du 6 au 9 septembre à Toluca, près de Mexico, l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a mis en avant l’importance socio-économique du secteur de l’artisanat au Maroc, considéré comme l’un des domaines les plus productifs et générateurs d’emplois.



Le diplomate a fait savoir que le secteur emploie près de 2,3 millions de personnes, contribuant ainsi à hauteur de 8,6 % au Produit intérieur brut du pays.



M. Lebbar a saisi cette cérémonie, à laquelle ont pris part plusieurs responsables fédéraux et locaux, pour faire part de la détermination du Maroc à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’artisanat, étant donné les similitudes qui caractérisent les produits de l’artisanat marocain et mexicain. Il a, à cet égard, appelé à multiplier les échanges de visites entre les artisans des deux pays dans l’objectif d’échanger les expériences et de promouvoir les cultures et le savoir-faire des deux peuples.



De son côté, la représentante du gouvernement fédéral, Delfina Gomez Alvarez, a exprimé la volonté de son pays à concrétiser dans le futur proche cette coopération à travers l’échange de visites et d’expériences dans ce domaine.



Ont pris part à la cérémonie d’inauguration de ce 1er salon national de l’artisanat, qui a connu la participation de 350 exposants venus de 17 Etats du Mexique, plusieurs députés et responsables publics, ainsi que des personnalités politiques et opérateurs économiques.



Organisée en partenariat avec le Réseau national des artisans mexicains, cette manifestation vise à valoriser le secteur de l’artisanat, promouvoir la commercialisation de ses produits, favoriser l’échange d’idées et d’expériences entre les professionnels du secteur et à faire connaître ses métiers au public.