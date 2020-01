Le Maroc exprime sa profonde préoccupation face à l'escalade militaire en Libye

Voici les points clés de la déclaration du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, sur la situation en Libye:



- Le Royaume du Maroc exprime sa profonde préoccupation suite à l'escalade militaire en Libye.



- Le Royaume du Maroc rejette toute intervention étrangère, y compris une intervention militaire dans le dossier libyen, quels que soient ses fondements, ses motifs et ses acteurs.



- Les interventions étrangères n'ont fait que compliquer la situation en Libye, éloigner les perspectives d'une solution politique dans le pays, ancrer les conflits internes et menacer la paix et la sécurité dans la région du Maghreb dans sa globalité.



- Il n'existe pas de solution militaire au conflit en Libye. La résolution de ce conflit ne peut être que politique et consiste en un consensus entre les différentes factions libyennes dans le cadre de l'intérêt suprême de la Libye et du peuple libyen.



- Cette solution politique passe par une étape transitoire selon les dispositions de l'Accord politique de Skhirat et ce, à travers la consolidation de cet accord et son amélioration si nécessaire.



- La Libye ne peut se transformer en un "fonds de commerce" politique au service des conférences et réunions diplomatiques, au lieu de servir les besoins vitaux du peuple libyen, en matière de paix et sécurité.



- La responsabilité de la communauté internationale consiste à accompagner la Libye dans le processus d'un accord politique et l'éloigner des tractations des agendas étrangers qui ne prennent pas en considération l'intérêt suprême du peuple libyen.



- Le Royaume du Maroc appelle, encore une fois, à la bonne évaluation, à la retenue et au respect de l'intégrité territoriale de la Libye et de l'intérêt du peuple libyen.