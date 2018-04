Le Maroc et les Pays-Bas déterminés à renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Stef Blok a souligné la solidité de la coopération maroco-hollondaise, saluant la qualité des relations d'amitié qui lie les Royaumes du Maroc et des Pays-Bas.



M. Blok a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec le Maroc notamment dans les domaines de la justice, la lutte contre le terrorisme et la criminalité tout en saluant les efforts déployés par le Royaume en la matière.



Il a, par ailleurs, rappelé qu'une quarantaine d'entreprises néerlandaises prendront part au Salon international de l'agriculture au Maroc qui se tiendra du 24 au 28 avril et dont les Pays-Bas sont les invités d'honneur.



Pour sa part, M. Aujjar a souligné les excellentes relations existant entre les deux pays, appelant à approfondir davantage cette coopération pour englober différents domaines.



Les entretiens ont été axés sur les moyens de renforcer la coopération entre les Maroc et les Pays-Bas en matière de justice ainsi que dans plusieurs autres domaines, a indiqué M. Aujjar.



Le ministre a aussi mis en avant les profondes réformes engagées par le Royaume dans le domaine de l’administration judiciaire et de l'indépendance du ministère public.



En visite dans le Royaume, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a rencontré le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Nasser Bourita et le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.