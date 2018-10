Le Maroc et les Etats-Unis invités au G6 européen sur le terrorisme et la migration qui se tient à Lyon

Le Maroc et les Etats-Unis sont les seuls pays à être invités au G6 européen consacré, depuis lundi à Lyon (centre-est de la France), à la lutte contre le terrorisme et à la problématique de la migration.



Le Maroc est représenté par le ministre de l'intérieur, M. Abdelouafi Laftit, qui conduit une importante délégation à ce Sommet regroupant les ministres en charge des affaires intérieures de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Espagne, d’Italie et de Pologne.



Outre les enjeux de sécurité et de lutte contre le terrorisme qui ont été examinés lors de ce Sommet, réuni à l’initiative de la France, les participants se sont penchés sur des questions afférentes à la gestion des flux migratoires.



Un "exercice de grande ampleur" a été organisé, mardi, en marge de ce Sommet de deux jours sur la gestion d’un attentat terroriste.



Cette démonstration a fait intervenir plusieurs centaines de membres de forces spécialisées et de figurants en présence d’une quarantaine de délégations techniques venues des pays participants.