Le Maroc et le Yémen signent deux programmes d'exécution

Le Maroc et le Yémen ont signé, lundi à Rabat, deux programmes d'exécution dans les domaines de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les années 2019, 2020 et 2021.



Ces deux programmes d’exécution, signés par le secrétaire d’Etat chargé de la Formation professionnelle, Mohamed Rherras et le ministre yéménite de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Houssin Abderhmane Bassalama, visent le développement de la coopération dans les domaines de la formation professionnelles, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique notamment l’offre des bourses d’études aux stagiaires et aux étudiants universitaires des deux pays.



Ils portent également sur l’établissement de partenariats directs entre les universités et les instituts supérieurs des deux pays, l’institutionnalisation de mécanismes de coopération et de partenariat pour l’organisation de sessions de formation au profit des stagiaires et des formateurs yéménites au Yémen ou au Maroc dans les domaines de la pêche maritime, du tourisme et de l’hôtellerie.



Il s’agit aussi de l’établissement de jumelages entre les instituts de formation professionnelles yéménites et les instituts marocains similaires.



Dans une déclaration à la presse, M. Rherras a souligné que la signature de ces deux programmes s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations avec les pays arabes à travers notamment l’échange d’expériences et d’expertises, conformément aux Hautes orientations du Roi Mohammed VI, faisant savoir que 50 étudiants yéménites bénéficieront de bourses d’études au Maroc, alors que 20 autres bourses seront accordées à des stagiaires dans des établissements de formation professionnelle.



Pour sa part, M. Bassalama a mis en avant la qualité des relations unissant les deux pays, notant que ces deux programmes permettront au Yémen de tirer profit de l’expérience pionnière du Maroc dans le domaine universitaire à travers l’échange de visites, d’expériences et d’expertises.



La cérémonie de signature de ces deux programmes d’exécution s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur du Yémen au Maroc Azeddine Said El Asbahi.