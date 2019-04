Le Maroc et le Qatar soulignent la qualité des relations d'amitié entre les deux pays

Lors d'un entretien à Rabat, MM. El Otmani et Al-Marri se sont félicité du niveau de la coopération bilatérale dans différents domaines, ainsi que du niveau de la coordination continue entre les deux pays dans les foras internationaux, a indiqué le département du Chef du gouvernement dans un communiqué.



M. Al-Marri, qui effectue une visite de travail au Maroc, a mis en exergue la place distinguée du Royaume dans le concert des pays arabes et son histoire jalonnée d'étapes honorables, ajoute la même source. Il a également salué le soutien qu'apporte le Maroc, sous la conduite sage du Roi Mohammed VI, aux différentes initiatives onusiennes visant à faire valoir le droit.



De même, les entretiens ont porté sur les perspectives de coopération bilatérale dans les domaines relatifs notamment à l'intégrité et la lutte contre la corruption, ainsi que sur la possibilité d'établir des partenariats entre les institutions marocaines et qataries concernées par la lutte contre la corruption.



Les moyens de transférer des programmes d'études marocains au Qatar dans le cadre des programmes de coopération interuniversitaire, notamment en matière de droit privé, ont également été au menu des discussions entre le Chef du gouvernement et M. Al-Marri, selon le communiqué.