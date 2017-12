Le Maroc et le Niger déterminés à intensifier leur coopération dans tous les domaines notamment économique et commercial

Dans un communiqué conjoint publié au terme de la 4ème session de la Grande commission mixte de coopération bilatérale maroco-nigérienne tenue les 25 et 26 décembre à Rabat et co-présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et le ministre nigérien des affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l’extérieur, Ibrahim Yacoubou, les deux parties se sont félicitée de l'excellence des liens de fraternité, d'amitié et de coopération existant entre les deux pays.



La partie nigérienne s'est également félicitée des deux visites effectuées par le Souverain au Niger respectivement en juin 2004 et en juillet 2005, couronnées par un grand succès, marquant l'importance qu'accorde le Maroc au développement et à la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays frères.



Dans le but de rehausser le niveau des relations commerciales, économiques et de partenariat, les deux parties ont convenu d'exhorter les opérateurs privés des deux pays à redoubler d'efforts afin d'imprimer à la coopération économique maroco-nigérienne l'élan nécessaire à son renforcement, soulignant le rôle primordial du secteur privé dans la dynamisation des échanges commerciaux, précise le communiqué conjoint.



Les deux parties se sont également félicitée du renforcement du cadre juridique bilatéral par la signature de projets d'accords relatifs aux services aériens, à la reconnaissance réciproque des permis de conduire, du projet de mémorandum d'entente dans le domaine de la santé, du projet de protocole de coopération dans le domaine des médicaments et des produits de santé et du projet de mémorandum d'entente avec l'AMED.



Par ailleurs, les deux parties ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'intérêt commun aux niveaux régional, continental et international, lit-on dans le communiqué conjoint.



''Quant aux travaux de la 4ème commission mixte de coopération bilatérale maroco-nigérienne, les deux parties ont convenu d'un certain nombre de projets et d'actions à réaliser en commun dans le cadre de la concrétisation des objectifs arrêtés'', souligne la même source.



A l'issue de leurs travaux, les deux parties se sont réjouies des résultats obtenus lors de cette session et s'engagent à tout mettre en oeuvre pour la réalisation des actions et projets retenus dans différents secteurs.



La tenue de la quatrième session de la Grande commission mixte de coopération bilatérale maroco-nigérienne, qui coïncide avec le cinquantenaire de l'établissement de la relation diplomatique entre les deux pays, s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles et des liens d'amitié et de solidarité qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Niger, et conformément à la volonté des deux pays de consolider davantage leurs relations de coopération et l'accord signé à Niamey le 11 avril 1982.



La cinquième session de la Grande commission mixte de coopération Maroc-Niger se tiendra à Niamey à une date qui sera arrêtée d'un commun accord via le canal diplomatique, conclut le communiqué.