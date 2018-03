Le Maroc et le Mali déterminés à insuffler une nouvelle dynamique à leurs relations économiques

Cette volonté commune a été exprimée lors d'un entretien à Rabat entre le ministre de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le ministre malien de l'Economie et des finances, Boubou Cissé, dans le cadre de la visite de travail qu'effectue le Premier ministre malien au Maroc, les 8 et 9 mars.



Dans ce contexte, les deux responsables ont convenu de favoriser le rapprochement entre les communautés d'affaires des deux pays pour exploiter les opportunités d'investissement dans les secteurs à fort potentiel de croissance, notamment le textile et l'agroalimentaire.



Le volume global des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint en 2016, 850,5 millions dhs, faisant du Mali le 19ème fournisseur du Royaume en Afrique (39.3 millions Dhs) et son 10ème client (811,2 millions dhs).



MM. Elalamy et Cissé se sont, par ailleurs, félicité de l'excellence des relations entre les deux pays et du dynamisme particulier qui les caractérise, à la faveur des visites officielles de SM le Roi Mohammed VI au Mali.



Cet entretien a permis de dresser le bilan des relations économiques entre les deux pays, rehaussées par la signature du protocole de coopération industrielle, signé lors de la visite Royale au Mali, en février 2016 et qui ambitionne de développer le partenariat économique et les investissements et de promouvoir la coopération technique dans le domaine industriel.



A l’occasion de cette visite de travail, plusieurs accords de coopération dans le domaine des transports, de la logistique, des infrastructures, de l'aménagement hydro-agricole, de la formation professionnelle et du développement durable seront signés entre le Maroc et le Mali.